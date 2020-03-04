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Общество и люди

8 Марта: прикольные открытки и поздравления

5:12 8 марта 2020 57
8 Марта
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Женщины ценят хорошие слова, поступки и цветы, но они также ценят юмор. Отправьте дорогим женщинам забавную открытку, пусть она улыбнется.

А «ФАКТЫ» собрали именно такие открытки и поздравления.

Читайте также: С 8 Марта: нежные поздравления и лучшие открытки для любимой женщины

8 Марта

Что женщине нужно
Для полного счастья?
Приятных сюрпризов
Как можно почаще,
Подруг и друзей,
Мексиканских страстей,
Свекровь чтоб жила
За тридевять земель.
Бриллиантов, духов,
И от мужа внимания,
И логики женской
Ему понимания.
Еще чтоб фигуру
Не портили торты,
Чтоб были как раз
Сексуальные шорты.
Так много всего
Можно перечислять,
Но мы поспешим
Женский день отмечать.
Ведь главное, девочки,
Помнить всегда:
Пусть вас не страшат
Ни размер, ни года —
Все мы идеальны, один раз живем!
Улыбок и радости всем!
С Женским днем!

8 Марта

***
Пусть помада будет в тон,
Сумочка Louis Vuitton,
Маникюр, который в тренде,
Навороченный iPhone.

Дома страшный лысый кот,
Острова три раза в год,
И у мужа будет яхта
Или личный самолет.

В общем — крутости во всем.
Поздравляю с женским днем!
Пусть в твой адрес комплименты
Сыплются со всех сторон.

8 Марта

8 Марта
***
Пусть Женский день
Никогда не кончается,
Словно во сне,
Все мечты исполняются.

Радость, цветы,
Много разных сюрпризов,
Кофе в постель,
Выполненье капризов.

Жить романтично,
Ни в чем не нуждаться,
В радостях жизни,
Как в море, купаться.

8 Марта
***
Поздравляю с 8 Марта!
Доброты, тепла с любовью!
Пусть судьба наденет фартук
И тихонько приготовит:

Две кастрюли процветания,
Сковородку дел успешных,
Пару чашек обожания
И удачи неизбежной,

Три салатницы везения —
В завтрак, ужин и обед.
Чтоб была одна проблема —
С кем делить такой фуршет!
***
Желаю быть всегда любимой
И кайф от жизни получать,
И улыбаться, быть счастливой,
И позитив лишь излучать!

Желаю, чтобы на Мальдивы
Как можно чаще ты летала,
Жила роскошно и красиво,
И постоянно расцветала!

8 Марта

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