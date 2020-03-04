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Прозвали "Лазарем": мужчина умер на полтора часа, а затем его сердце снова начало биться

Возможно, рассказанная в Библии притча о воскресении друга Ииуса Христа Лазаря, жившего в Вифании, имела под собой вполне реальные обоснования.

К таким выводам нельзя не прийти после истории, которая произошла в Австралии с одним из местных жителей по имени Элистер — он пережил клиническую смерть длительностью в 90 минут, после чего его сердце снова начало биться.

Об этом пишет издание 7news.com.au.

Сообщается, что инцидент произошел в прошлом году.

Австралиец отдыхал вместе с женой в столице провинции Британская Колумбия в пляжном домике. Ночью его супруга проснулась от того, что мужчина храпел. Однако вскоре она поняла, что резкий звук, который ее разбудил, не повторяется. Она попыталась разбудить мужа, но обнаружила, что у мужчины произошла остановка сердца.

Женщина вызвала скорую и попыталась помочь своему мужу до прибытия врачей. Парамедики 90 минут безрезультатно пытались запустить сердце Элистера. Затем они сообщили его жене, что все их старания оказались тщетны. И тут, спустя полтора часа после остановки, сердце мужчины снова начало биться.

Стремление и воля к жизни 59-летнего мужчины очень удивили медиков. Элистер провел в больнице под наблюдением специалистов в палате реанимации четыре дня. Медики сообщили, что, несмотря на длительную остановку сердца, у пациента нет ни психических, ни физических отклонений.

Врачи прозвали пациента Лазарь в честь библейского героя, который восстал из мертвых спустя четыре дня.

Пережившему клиническую смерть Элистеру врачи установили кардиостимулятор. Как отметил мужчина, теперь для него «каждый день — это бонус».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что почтальон из британского графства Глостершир Хоао Араухо умер в результате сердечного приступа. Но по дороге в морг, через 21 минуту после смерти, медсестры заметили, что «труп» шевельнулся. В результате пациента, у которого совершенно непонятным образом возобновилось сердцебиение, вместо морга отвезли в реанимацию.

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