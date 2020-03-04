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Деньги

Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта 4 марта

8:29 4 марта 2020 331
валюта
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине продолжает дорожать валюта. Так доллар вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс от НБУ на 4 марта установлен на уровне 24,93 гривни за доллар. Курс евро составляет 27,68 гривни за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В банках и на черном рынке валюту продают-покупают по такой цене:

Напомним, старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара в Украине пойдет в рост. Это связано со снижением интереса инвесторов к покупке ОВГЗ. Кроме того, доходность украинских гособлигаций быстро снижается.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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