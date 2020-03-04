Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск (фото)

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее объявил о том, что они с его девушкой Кэрри Саймонд официально обручены и ждут ребенка, сообщил о том, что в начале лета возьмет декретный отпуск. Когда наступит время родов, Джонсон уйдет с работы на две недели. Как сообщает издание The Guardian, об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной коронавирусу.

В отсутствие премьера его заменит Доминик Рааб — министр иностранных дел Великобритании и первый министр в кабинете Джонсона.

Дата свадьбы 55-летнего Джонсона и 31-летней Саймондс пока еще не назначена, поскольку жених еще формально женат. Однако ожидается, что ее не будут откладывать в долгий ящик. Таким образом Борис станет первым премьер-министром страны за последние 250 лет, который вступит в брак во время пребывания на этой должности.

Ранее в декретный отпуск уходили также предшественники Джонсона Тони Блэр и Дэвид Камерон.

А в Музее восковых фигур мадам Тюссо Джонсона уже снабдили "ребенком"

Борис и Керри живут вместе в официальной резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит 10 с июля 2019 года. В настоящее время Джонсон завершает развод со своей второй женой Мариной Уилер, матерью четырех его детей. Они уже договорились о дележе имущества и подписали финансовое соглашение. У главы британского правительства также есть еще внебрачная дочь от отношений с искусствоведом Хелен Макинтайр.

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