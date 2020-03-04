24.81 / 25.07 27.48 / 27.95
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Жуткая травма в НХЛ: хоккеисту с украинской фамилией второй раз за год коньком разрезали лицо (видео)

9:20 4 марта 2020 79
Джонни Бойчук
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Поединок регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс» завершился не только поражением хозяев площадки (2:6), но и жуткой травмой их хоккеиста Джонни Бойчука.

В середине третьего периода канадец с украинской фамилией около своих ворот толкнул в спину форварда «Канадиенс» Арттури Лехконена. Финн при падении на лед задел коньком лицо защитника соперника. Шокированный Бойчук, схватившиось за лицо, тут же вскочил на коньки и рванул в раздевалку.

Как выяснилось позже, хоккеисту едва не перерезали шею: от ужасной травмы Бойчука спасли буквально милиметры. Об этом сообщает Эндрю Гросс в Twitter, цитируя слова главного тренера команды Барри Троца.

«Барри Троц сказал, что Джонни Бойчук оказался в „милидюйме“ от „очень безобразной сцены“ и страшной травмы, когда соперник попал коньком ему под подбородок. Троц описывал это, как „отрезвление“ для Бойчука, который, по его словам, выглядел очень „бледным“, осознавая близость всего этого», — говорится в сообщении.

По иронии судьбы, схожий эпизод с участием Бойчука произошел ровно год назад в матче между «Айлендерс» и «Торонто». Тогда во втором периоде хоккеист Митчелл Марнер столкнулся с защитником хозяев Джонни Бойчуком. Падая на лед, Марнер высоко поднял ногу и разрезал коньком шею Бойчука. К счастью, канадец после оказания медицинской помощи вернулся на лед в третьем периоде.

Отметим, что в текущем сезоне 36-летний Бойчук провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 64 матча и набрал 11 (2+9) очков. В 2011 году он стал обладателем Кубка Стенли в составе «Бостон Брюинс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ставший в ворота заливщик льда помог команде НХЛ отпраздновать победу.

Фото Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

скорая помощь

Коронавирус в Черновцах: появились свежие данные о состоянии зараженного и его жены

Приходько

Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

депутаты

Верховная Рада назначит новый Кабмин: онлайн-трансляция заседания парламента (видео)

Татьяна Монтян

"Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер