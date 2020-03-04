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Жуткая травма в НХЛ: хоккеисту с украинской фамилией второй раз за год коньком разрезали лицо (видео)
Поединок регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс» завершился не только поражением хозяев площадки (2:6), но и жуткой травмой их хоккеиста Джонни Бойчука.
В середине третьего периода канадец с украинской фамилией около своих ворот толкнул в спину форварда «Канадиенс» Арттури Лехконена. Финн при падении на лед задел коньком лицо защитника соперника. Шокированный Бойчук, схватившиось за лицо, тут же вскочил на коньки и рванул в раздевалку.
Как выяснилось позже, хоккеисту едва не перерезали шею: от ужасной травмы Бойчука спасли буквально милиметры. Об этом сообщает Эндрю Гросс в Twitter, цитируя слова главного тренера команды Барри Троца.
«Барри Троц сказал, что Джонни Бойчук оказался в „милидюйме“ от „очень безобразной сцены“ и страшной травмы, когда соперник попал коньком ему под подбородок. Троц описывал это, как „отрезвление“ для Бойчука, который, по его словам, выглядел очень „бледным“, осознавая близость всего этого», — говорится в сообщении.
По иронии судьбы, схожий эпизод с участием Бойчука произошел ровно год назад в матче между «Айлендерс» и «Торонто». Тогда во втором периоде хоккеист Митчелл Марнер столкнулся с защитником хозяев Джонни Бойчуком. Падая на лед, Марнер высоко поднял ногу и разрезал коньком шею Бойчука. К счастью, канадец после оказания медицинской помощи вернулся на лед в третьем периоде.
Отметим, что в текущем сезоне 36-летний Бойчук провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 64 матча и набрал 11 (2+9) очков. В 2011 году он стал обладателем Кубка Стенли в составе «Бостон Брюинс».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ставший в ворота заливщик льда помог команде НХЛ отпраздновать победу.
Фото Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»
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