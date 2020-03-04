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Происшествия

Дело Шеремета: к юристу подозреваемого Антоненко внезапно пришли с обысками (фото)

10:07 4 марта 2020 235
Антоненко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 4 марта, в Харькове проходит обыск у юриста Леонида Маслова, который представляет в суде интересы музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщили на странице Free Riff в Facebook и опубликовали определение Печерского райсуда Киева.

В постановлении суда говорится, что следователи якобы установили, что Леонид Маслов «по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу в соцсети „Вконтакте“, которая принадлежит Антоненко, и мог уничтожить или повредить информацию, которая может представлять интерес для уголовного производства».

«Об этом Маслов опубликовал сообщение в социальной сети Facebook. Значит, Маслов может иметь доступ к социальным сетям Антоненко и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или прятать от следствия», — говорится в постановлении.

В связи с этим следователям Нацполиции судьей было дано разрешение на обыск в квартире Маслова «с целью изъятия оборудования, на котором может находиться информация об обстоятельствах совершения преступления, мобильных телефонов и ретрансляторов мобильной связи, блокнотов, черновых записей, в которых может быть информация относительно возможно причастных к преступлению лиц, топографических карт и графических изображений местности, незарегистрированного оружия, взрывчатки, комплектующих к взрывчатке».

Напомним, на брифинге в декабре 2019 года руководство МВД назвало имена пяти подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. В деле фигурируют рок-музыкант Андрей Антоненко, медик и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра 25-й бригады Яна Дугарь, супруги Владислав и Инна Грищенко. Подозрение объявлено только троим из пяти подозреваемых — Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Как сообщали «ФАКТЫ», подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь не согласились пройти полиграф и принять участие в следственных действиях МВД.

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