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Дело Шеремета: в МВД заявили, что все трое подозреваемых отказались от проверки на "детекторе лжи"
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь не согласились пройти полиграф и принять участие в следственных действиях. Об этом сообщили в МВД.
По информации полицейских, во время допроса подозреваемая Яна Дугарь отказалась давать показания. Она также отказалась принимать участие в почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизах. Ранее Дугарь участвовала в тестах на полиграфе.
Андрей Антоненко также отказался от дачи показаний и участия в следственном эксперименте. Детский хирург Юлия Кузьменко не согласилась пройти судебно-медицинскую и габитоскопическую экспертизы.
Кроме того, по информации МВД, Антоненко и Кузьменко отказались от одновременного допроса.
Как сообщили в МВД, по делу об убийстве Павла Шеремета следователи рассекретили материалы более 500 негласных розыскных действий.
Напомним, на брифинге в декабре 2019 года руководство МВД назвало имена пяти подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. В деле фигурируют рок-музыкант Андрей Антоненко, медик и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра 25-й бригады Яна Дугарь, супруги Владислав и Инна Грищенко. Подозрение объявлено только троим из пяти подозреваемых — Дугарь, Антоненко и Кузьменко.
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