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Дело Шеремета: эксперты подтвердили, что рост человека на видео не соответствует росту Антоненко
Рост музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подозреваемого в убийстве Павла Шеремета, и рост человека, зафиксированного видеокамерами в районе закладки взрывчатки под автомобиль журналиста в ночь на 20 июля 2016 года, не совпадают. Такой вывод можно сделать из материалов трех экспертиз, опубликованных на сайте юридической компании «СЕНС Консалтинг».
Выводы экспертиз были представлены на судебном заседании
В военном билете Антоненко указан его рост 180 сантиметров.
Фототехническими экспертизами, представленными на суде, устанавливался рост мужчины и женщины, зафиксированных камерами наружного видеонаблюдения по ул. Липинского, 5 примерно в 2:40 20 июля 2016 непосредственно после закладки взрывного устройства под автомобиль Шеремета.
Согласно первому выводу
Второй вывод
Третий вывод № 2542 / 20−35 сделан
Напомним, ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что причастность сегодняшних подозреваемых к убийству журналиста Шеремета рассматривалась и раньше, но не хватало доказательств.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!