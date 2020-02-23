Дело Шеремета: эксперты подтвердили, что рост человека на видео не соответствует росту Антоненко

Украина

Рост музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подозреваемого в убийстве Павла Шеремета, и рост человека, зафиксированного видеокамерами в районе закладки взрывчатки под автомобиль журналиста в ночь на 20 июля 2016 года, не совпадают. Такой вывод можно сделать из материалов трех экспертиз, опубликованных на сайте юридической компании «СЕНС Консалтинг».

Выводы экспертиз были представлены на судебном заседании 20.02.2020 прокурором Сергеем Зузаком по требованию судьи Печерского районного суда, сообщает «Цензор.НЕТ».

В военном билете Антоненко указан его рост 180 сантиметров.

Фототехническими экспертизами, представленными на суде, устанавливался рост мужчины и женщины, зафиксированных камерами наружного видеонаблюдения по ул. Липинского, 5 примерно в 2:40 20 июля 2016 непосредственно после закладки взрывного устройства под автомобиль Шеремета.



Согласно первому выводу от 25.08.2016 № 9−2/56Ф, (сделан заведующим сектором фототехнических, портретных исследований Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) Терешкевичем Андреем Ивановичем), рост лица № 1 (лицо с кепкой на голове) соответствует отметке 170 см на нивелирной линейке. В установленном росте возможное отклонение +\- 3% от 170 см в связи нечеткостью изображения, движении человека, наличием кепки на голове и с неизвестной толщиной подошвы обуви. Рост лица № 2 (лицо с предметом в руках) соответствует отметке 165 см нивелирной линейки с отклонением +\- 3%.

Второй вывод от 01.09.2016 № 214/ИКТ сделан главным судебным экспертом сектора искусствоведческих и психологических видов исследований отдела исследований в сфере информационных технологий ГНИЭКЦ Переиденком Андреем Александровичем. Им было установлено, что рост человека в кепке с представленных на экспертизу видео файлов соответствует 172 см ± 5,16 см. Рост лица в капюшоне с представленных на экспертизу видео файлов соответствует 166,5 см ± 4,98 см.

Третий вывод № 2542 / 20−35 сделан 14.02.2020 Демьяненко Русланом Николаевичем, судебным экспертом лаборатории криминалистических видов исследований КНИИСЭ. Согласно этому выводу, установить рост лиц, которые зафиксированы в видеозаписях, с достаточной точностью и учесть и/или оценить точность измерений, по мнению эксперта, невозможно.



Напомним, ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что причастность сегодняшних подозреваемых к убийству журналиста Шеремета рассматривалась и раньше, но не хватало доказательств.

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