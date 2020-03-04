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Блумберг ответил Трампу на насмешки по поводу его невысокого роста (фото, видео)

Кандидат в президенты США, бизнесмен-миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который неоднократно публично насмехался над его небольшим ростом, называя «мини-Майком». На своем недавнем выступлении в штате Мэриленд действующий президент США, изображая Блумберга, издевательски присел, выглядывая из-за трибуны — что вызвало овации у его сторонников.

Как сообщает Fox News, Блумберг, в свою очередь выступая перед своими сторонниками по итогам «супервторника» (дня праймериз в 14 американских штатах), заявил: «Дональд говорит о росте… В тех местах, откуда я родом, людей принято мерить от шеи и выше».

Рост Блумберга составляет 173 сантиметра (хотя его конкурент утверждает, что лишь 164). Рост самого Трампа — 190 сантиметров. Он входит в тройку самых высоких президентов США после Линдона Джонсона и Авраама Линкольна.

Некогда Дональд и Майкл приятельствовали и часто вместе играли в гольф. Однако сейчас они постоянно обмениваются колкостями на грани оскорблений.

Майкл Блумберг и Дональд Трамп на игре в гоьлф

Так, ранее Трамп охарактеризовал Блумберга как «164-сантиметровую массу мертвой энергии», которая не хочет участвовать в дебатах с профессиональными политиками.

Блумберг в ответ написал в Twitter Трампу, что у них много общих знакомых в Нью-Йорке, которые смеются за его спиной и называют гавкающим карнавальным шутом. А также опубликовал гифку с героем Рассела Кроу из фильма «Гладиатор» и фразой: «Ваше время чествовать себя скоро закончится».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вперед в президентской гонке вырвался Джо Байден.

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