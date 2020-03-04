Под Киевом в ДТП попали 10 машин: опубликованы фото масштабной аварии

Происшествия

В среду, 4 марта, на Одесской трассе под Киевом в ДТП попали более 10 машин. Причиной стал густой туман, окутавший утром столицу и окрестности. Напомним, на днях на Одесской трассе горел отель.

По информации Dtp.kiev.ua, аварии зафиксированы в направлении Киева на протяжении 100 метров. Сообщается о пострадавших, но их количество не уточняется.

Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад на окраине Киева, в Бортничах, в результате столкновения Audi 80 и Ford пострадали люди. Перед этим в Киеве на улице Курнатовского маршрутка с пассажирами протаранила джип.

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