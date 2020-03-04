Возглавлял бывший боец ВСУ: в Украине разоблачили деятельность агентурной сети РФ (фото, видео)

Происшествия

Контрразведчики СБУ во время пересечения государственной границы задержали бывшего военнослужащего ВСУ, который руководил в Украине агентурной сетью российских спецслужб. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач.

В СБУ установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником Генштаба ВС РФ во время нахождения на оккупированной территории Луганской области.

Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах ВСУ, которые дислоцируются на Волыни.

Как сообщили в СБУ, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведзадач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Они собирали актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Агенты также передавали информацию в отношении участников боевых действий на Донбассе.

Сообщается, что участники агентурной сети придерживались повышенных мер конспирации. Сейчас следователи СБУ проводят обыски по месту жительства фигурантов.

Ранее в Киеве задержали «ветерана боевых действий против Украины», который спокойно проживал в украинской столице.

Напомним, СБУ ликвидировала мощную сеть ботоферм, работавших на Россию и на боевиков на Донбассе.

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