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«Новых лиц мало, нужны новые мозги»: Зеленский в Раде раскритиковал Кабмин Гончарука

16:20 4 марта 2020 154
Владимир Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании парламента. Как известно, заседание посвящено смене правительства.

«Это первое правительство, в котором нет топ-коррупции. Но не воровать — слишком мало. Это правительство новых лиц, но лиц — слишком мало. Нужны новые мозги и новые сердца», — заявил Зеленский.

В своем обращении к депутатам президент отметил успехи Кабмина, однако указал, что в бюджет недополучена сумма в 16 миллиардов долларов, а таможня не смогла успешно побороть коррупцию. Досталось Кабмину Алексея Гончарука и за то, что население не почувствовало уменьшения стоимости коммунальных платежей. Также не забыл глава государства о проблемах с угольной промышленностью, медициной и другими отраслями.

Как сообщали «ФАКТЫ», в среду утром ряд ключевых кандидатов отказались занимать места в новом правительстве.

За всеми подробностями кадровых изменений и заседания Верховной Рады можно следить здесь.

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