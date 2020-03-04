Ирина Федишин призналась, сколько брат-депутат вложил в ее творчество

Шоу-бизнес

Популярная певица Ирина Федишин, решившая похудеть к лету, раскрыла секрет популярности и рассказала, кто помог ей раскрутиться. Говорят, к популярности артистки причастен ее троюродный брат, народный депутат и владелец крупнейшего оптового рынка сельскохозяйственной продукции во Львове Роман Федышин.

«Никто не хочет верить, что это Ира Федышин своим упорным трудом достигла. Все начинают искать подводные камни. Ага, значит, есть брат, значит, брат вложил кучу денег, кучу миллионов, поэтому она стала такая крутая. Рома мне троюродный. Или кому-то так братья помогают? Уважаемые мои, что вы так рассказываете, что там миллионы? У каждого есть своя семья, все заботятся, прежде всего, о своих детях», — рассказала Ирина Федишин каналу «Украина».

Она не стала скрывать, что брат все же, помог ей вначале карьеры.

«Это была очень незначительная сумма. Не тысячи долларов. Не знаю, какой-то мы писали спонсорский проект, просили на первый сольный концерт. Где 5−10 тысяч гривен, он был генеральным партнером», — призналась Федышин.

Она не скрывает, что главную роль в развитии ее карьеры сыграл муж Виталий Човнык, ставший ее продюсером. Они познакомились на концерте, где 18-летняя девушка выступала в составе малоизвестного коллектива. Виталий в то время работал на радиостанции, увидел в молодой амбициозной певице будущую суперзвезду. Уже через полгода мужчина сделал Федышин предложение руки и сердца, а вместе с тем уволился с радиостанции, переехал из Ивано-Франковска во Львов и все силы начал вкладывать в карьеру любимой.

«Виталий очень настойчив, как оказалось. И я ему благодарна за все, что он делает. Потому что все, к чему мы пришли, это во многом его заслуга», — заверила певица в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Амбициозной целью для молодой певицы был концерт во Дворце «Украина». Тогда Киев заполнили афиши выступления, что стоило немалых денег. Ирина говорит, что тогда они очень сильно рисковали, поскольку вложили в рекламу и сам концерт все средства, еще и одалживали.

«Мы знали, что все будет хорошо. У меня муж такой — мне с ним повезло. Он у меня по минусам не идет. Виталий не жалел денег на свою жену. Это было не дешево, но я не вникаю в эти дела», — откровенно рассказала Ирина.

Сколько это стоило, певица не афиширует и говорит, что на таких мероприятиях не зарабатывают.

«Концерты, которые делаются в Киеве, ты не отобьешь. Они имиджевые. Реклама очень дорогая. Но каждый артист делает. А если ты делаешь, то должен понимать, что на нем не заработаешь, зарабатывают на других концертах», — говорит Федишин.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Ирина рассказывала, как в начале карьеры сама расклеивала афиши и ездила на гастроли на стареньком автомобиле родителей.

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