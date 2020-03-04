Реформу медицины необходимо продолжать, — экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

Здоровье и медицина

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая после отставки правительства Алексея Гончарука высказала уверенность в необходимости продолжения реформы медицины, так как от ее успеха зависит национальная безопасность Украины. Соответствующее обращение к следующему составу Кабмина она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Лично для меня главным вопросом является не должность, а продолжение реформ в Украине. В частности, важнейшей и сложнейшей из них — реформы системы здравоохранения. Поэтому для меня очень важно, чтобы на эту должность был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменения в нашей системе. Ведь эта реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев», — пишет экс-министр.

Скалецкая отметила значительный прогресс в реформировании медицинской отрасли, которого удалось достичь за полгода, в течение которого она возглавляла министерство.

«За эти 6 месяцев работы в непростых условиях нам удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи. Удалось достичь существенного прогресса в отдельных отраслях: это прежде всего трансплантология, вакцинация, экстренная помощь. Разработана стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями», — отмечает Скалецкая.

Несмотря на свою отставку, Зоряна Скалецкая обещает продолжать заниматься медицинской реформой в качестве эксперта.

«Я могу пообещать, что в любом статусе остаюсь адвокатом реформы медицины. Я много лет работала над этой реформой до назначения министром и продолжу работу в этой области в качестве эксперта», — написала экс-министр.

Напоследок Скалецкая поблагодарила всех, кто был причастен к медицинской реформе и оставался единомышленником в этом вопросе в течение последних шести месяцев.

«Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за возможность служить своей стране на этом посту и за добрые слова, сказанные сегодня с трибуны Верховной Рады. Желаю своим коллегам и преемнику сил на посту главы Министерства здравоохранения. Искренняя благодарность моей команде. Моим заместителям Андрею Семиволосу, Виктору Ляшко, Дмитрию Ковалю, Дмитрию Луферу, Ирине Шевченко, Инне Солодкой, а также всем работникам Министерства здравоохранения, жившим проблемами украинской медицины и отдавшим весь свой опыт и силы для того, чтобы двигать реформу вперед», — написала Скалецкая.

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