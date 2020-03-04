«Шахтер» забил четыре мяча «Днепру-1» за 23 минуты: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В среду, 4 марта, в Мариуполе, Запорожье, Киеве, Харькове и Львове состоялись пять поединков 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 21-й тур

«Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Мишнев, 32, с пенальти, Топалов, 47, Чоботенко, 80). На 90+3-й минуте удален Муравский («Мариуполь»). Молодежные составы — 1:1.

«Заря» (Луганск) — «Львов» — 2:0 (Кабаев, 54, Леднев, 89). На 73-й минуте Громов («Заря»), а на 90+3-й минуте Леднев («Заря») не реализовали пенальти. Молодежные составы — 6:2.

«Олимпик» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 1:2 (Дегтярев, 4 — Филиппов, 6, Арвеладзе, 76).

«Шахтер» (Донецк) — «Днепр-1» — 4:1 (Кривцов, 4, Адамюк, 9, в свои ворота, Тайсон, 19, Коноплянка, 23 — Супряга, 82, с пенальти). Молодежные составы — 2:0.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70), Мораес (Фернандо, 74).

«Карпаты» (Львов) — «Александрия» — 0:4 (Третьяков, 37, с пенальти, 58, Ситало, 72, Банада, 89). Молодежные составы — 0:0.

3 марта (вторник)

«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка) — 2:0 (Соль, 40, Цыганков, 55). На 45-й минуте удален Задоя («Колос»). Молодежные составы — 5:0.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев, Кадири, Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Шапаренко (Шепелев, 31), Цыганков, де Пена (Вербич, 51), Соль.

Полтавская «Ворскла» в первых после зимнего перерыва турах, против «Динамо» и «Шахтера», показала довольно привлекательную игру, а с «горняками» и вовсе одержала сенсационную победу. Но визит в Мариуполь обернулся для подопечных Юрия Максимова тремя пропущенными мячами, на которые ворскляне ответить не смогли. А вот азовцы благодаря этому успеху продолжают претендовать на попадание в первую шестерку — команда Александра Бабича уступает лишь одно очко «Колосу», и все решится в следующем туре.

В матче случился забавный эпизод. Арбитр встречи Александр Дердо «наградил» желтой карточкой Кане за фол в центре поля, которого… не было. Предлагаем вам «насладиться» работой рефери из Одесской области, после чего станет понятно, почему наших арбитров не привлекают к работе в матчах групповой стадии Лиги чемпионов и финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

«Львов» держал оборону до 54-й минуты матча с «Зарей», после чего подопечные Эгише Меликяна «поплыли». Мало того, что луганчане забили дважды, так еще и их голкипер Сарнавский парировал два пенальти от Громова и Леднева. А команда Виктора Скрипника вновь вышла на второе место, опередив киевское «Динамо» в турнирной таблице.

Команды Висенте Гомеса и Виктора Скрипника выдали результативный старт, за первые шесть минут обменявшись забитыми мячами. В дальнейшем команды не баловали моментами немногочисленных зрителей, собравшихся на столичном стадионе имени Валерия Лобановского, но во втором тайме черниговцы все же вырвали победу, которая сохраняет для них шансы побороться даже за второе место во второй части чемпионата.

После того, как «Днепр-1» уверенно обыграл в прошлом туре «Динамо», многие посчитали, что подопечные Дмитрия Михайленко могут дать достойный бой чемпиону страны. Вот только днепряне, похоже, все эмоции выплеснули на прошлой неделе, и уже к 23-й минуте поединка в Харькове гости «горели» со счетом 0:4! Герой матча с «Динамо» Супряга, выйдя на замену, свой гол с пенальти забил, вот только навряд ли ему удалось подсластить тем самым горькую пилюлю от разгрома.

«Александрия» после двух неудачных матчей на старте весенней части сезона «оторвался» на «Карпатах». Во Львове подопечные Владимира Шарана забили четыре безответных мяча «львам», окончательно утвердив львовян на последнем месте в турнирной таблице. Александрийцы же получили положительный заряд эмоций перед двумя спаренными матчами с «Динамо» — дома в чемпионате и на выезде в четвертьфинале Кубка Украины.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 56 очков;

2. «Заря» — 43;

3. «Динамо» — 42;

4. «Десна» — 39;

5. «Александрия» — 37;

6. «Колос» — 26;

7. «Мариуполь» — 25;

8. «Днепр-1» — 22;

9. «Львов» — 19;

10. «Олимпик» — 18;

11. «Ворскла» — 17;

12. «Карпаты» — 12.

Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»), Александр Филиппов («Десна»); 9 — Марлос («Шахтер»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 7 — Дмитрий Хлебас («Десна»).

В рамках 22-го тура УПЛ, которым завершится первая часть чемпионата перед разделением на шестерки, сыграют: «Ворскла» — «Олимпик», «Десна» — «Заря», «Александрия» — «Динамо» (7 марта), «Львов» — «Карпаты», «Колос» — «Шахтер» и «Днепр-1» — «Мариуполь» (8 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» Беседин из-за допинга отстранен от футбола на год.

Фото ФК «Шахтер»

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