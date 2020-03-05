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США выделят Украине десятки миллионов долларов на киберзащиту: куда направят деньги

Правительство Украины, продолжая курс на усиление кибербезопасности страны, согласовало новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры с представителями Государственного департамента США.

Об этом в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter написал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

«Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью $ 38 млн», — написал Божок.

Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду кібер-консультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної #кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту критичної інфраструктури #Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020

В свою очередь, в Госдепе уточнили, что первые $ 8 млн уже предоставлены украинской стороне.

«С целью демонстрации последовательной приверженности поддержке кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных $ 8 млн из целевой статьи помощи — кроме тех $ 10 млн, которые были предоставлены в 2017 году», — указали во внешнеполитическом ведомстве США.

Американская сторона уточнила, что средства направляются «для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора».

Кроме того, как сообщили в Госдепе, ФБР вручило Киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, действовавших в Украине в течение многих лет.

Также делегации Украины и США обсудили последние достижения в сфере кибербезопасности, проблемы безопасности 5G, развитие кибер-потенциала, а также вопросы международной киберполитики.

«Эти проекты дополняют сотрудничество США и Украины на других направлениях кибербезопасности», — резюмировали в Государственном департаменте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава СБУ Иван Баканов привел пример удачного сотрудничество своего ведомства с партнерами из США: совместными усилиями была пресечена деятельность мощной хакерской группировки, члены которой с 2007 года оказывали виртуальные услуги преступникам, используя Dark Net.

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