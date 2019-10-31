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Украина

Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: что они обсуждали (видео)

12:25 31 октября 2019 63
Зеленский и Столтенберг
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее анонсировавший возможное разведение войск в районе населенного пункта Петровское, также сообщил о готовящихся совместно с НАТО учениях в Черном море.

«Среди наших приоритетов — активное взаимодействие с Альянсом относительно устойчивости Украины перед гибридными угрозами и усиления кибербезопасности. Мы активизируем нашу работу в рамках платформы Украина — НАТО по противодействию гибридным угрозам, главным событием которой станут совместные учения в Черном море», — заявил он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он также заявил, что Украина готова ускорить подготовку к членству в Альянсе «не снимая с повестки дня» возможность присоединения к плану действий по членству в НАТО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Йенс Столтенберг заявил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества.

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