- 12:54 ЮНЕСКО внесла Одессу в список творческих городов мира
- 12:48 С двумя пистолетами и отверткой: дом знаменитого футболиста ограбили вооруженные бандиты
- 12:45 Топ-100 самых богатых украинцев — в «золотой сотне» шесть миллиардеров
- 12:43 "Двери в НАТО остаются октрытыми": о чем говорил Столтенберг в Раде
- 12:34 Отопительный сезон в Украине: одна область до сих пор остается без тепла
- 12:28 В средние века, чтобы избавиться от нелюбимой жены, муж объявлял ее ведьмой, и женщину казнили
- 12:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: что они обсуждали
- 12:14 Жизнь только начинается: Слава Каминская после развода покоряет Instagram горячими фото
- 12:04 Зеленский назвал дату разведения войск в Петровском
- 11:59 Предлагал 100 тысяч долларов следователю: скандально известный «лесник» попался на взятке
- 11:52 Арест Дубневича и выступление Столтенберга: онлайн-трансляция заседания Рады 31 октября
- 11:46 Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи
Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: что они обсуждали (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский, ранее анонсировавший возможное разведение войск в районе населенного пункта Петровское, также сообщил о готовящихся совместно с НАТО учениях в Черном море.
«Среди наших приоритетов — активное взаимодействие с Альянсом относительно устойчивости Украины перед гибридными угрозами и усиления кибербезопасности. Мы активизируем нашу работу в рамках платформы Украина — НАТО по противодействию гибридным угрозам, главным событием которой станут совместные учения в Черном море», — заявил он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он также заявил, что Украина готова ускорить подготовку к членству в Альянсе «не снимая с повестки дня» возможность присоединения к плану действий по членству в НАТО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Йенс Столтенберг заявил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…