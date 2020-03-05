24.66 / 24.93 27.38 / 27.81
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Докажи, что худая с помощью помады": женщины запустили в Сети интересный челлендж (фото)

1:02 5 марта 2020 72
Чен Шу
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Похудеть во время Великого поста пытаются не только украинские священники, но и женщины во многих странах мира.

Показать свои достижения их призывают при помощи обычной помады, пишет Daily Mail.

Зачинателем нового состязания стала китайская актриса Чен Шу, которая поделилась видеороликом, на котором она пытается удержать на ключице красную помаду. При этом женщина призвала других пользователей сети поучаствовать в челлендже. За сутки ее пост набрал больше 200 миллионов просмотров, пишет «Лента.ру».

Подписчики актрисы восхитились худобой китаянки и заявили, что такой трюк могут проделать только люди такой же комплекции. «У меня есть помада, но мне нужно одолжить твою ключицу», «Почему ты такая худая?! Ты потрясающая!» — написали они в комментариях.

Последовательницы тренда начали публиковать фотографии, на которых они демонстрируют способность держать помаду на кости. Одна из них сделала селфи, на котором изображена горсть монет, сложенная в ее ключицу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале женщины всех возрастов начали массово выкладывать снимки в бикини вслед за Дженнифер Лопес, фотография которой положила начало новому челленджу. Публикация певицы набрала больше восьми миллионов лайков и вдохновила женщин демонстрировать тело: они публикуют кадры с хештегом #jlochallenge.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы

Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы

Конгресс США

США готовятся нанести по России еще один удар из-за беспредела на оккупированной территории Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер