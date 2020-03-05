Мир

"Докажи, что худая с помощью помады": женщины запустили в Сети интересный челлендж (фото)

Похудеть во время Великого поста пытаются не только украинские священники, но и женщины во многих странах мира.

Показать свои достижения их призывают при помощи обычной помады, пишет Daily Mail.

Зачинателем нового состязания стала китайская актриса Чен Шу, которая поделилась видеороликом, на котором она пытается удержать на ключице красную помаду. При этом женщина призвала других пользователей сети поучаствовать в челлендже. За сутки ее пост набрал больше 200 миллионов просмотров, пишет «Лента.ру».

Подписчики актрисы восхитились худобой китаянки и заявили, что такой трюк могут проделать только люди такой же комплекции. «У меня есть помада, но мне нужно одолжить твою ключицу», «Почему ты такая худая?! Ты потрясающая!» — написали они в комментариях.

Последовательницы тренда начали публиковать фотографии, на которых они демонстрируют способность держать помаду на кости. Одна из них сделала селфи, на котором изображена горсть монет, сложенная в ее ключицу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале женщины всех возрастов начали массово выкладывать снимки в бикини вслед за Дженнифер Лопес, фотография которой положила начало новому челленджу. Публикация певицы набрала больше восьми миллионов лайков и вдохновила женщин демонстрировать тело: они публикуют кадры с хештегом #jlochallenge.

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