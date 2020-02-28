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Дженнифер Лопес спровоцировала массовую публикацию женщинами своих фото в бикини (фото)

4:30 28 февраля 2020 56
Дженнифер Лопес
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Две недели назад американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенным фото в купальнике перед зеркалом на фоне панорамных окон, восхитив своим поступком сотни женщин во всем мире.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Публикация Лопес набрала больше восьми миллионов лайков и положила начало челленджу, участницы которого массово выкладывают похожие снимки в социальных сетях.

Женщины всех возрастов демонстрируют тело, публикуя кадры с хештегом #jlochallenge.

Так, одна из пользовательниц сфотографировалась в зеркало ванной комнаты в вязаном бюстгальтере и трусах, показав шрам на животе от кесарева сечения, и выложила снимок в Instagram-аккаунт. Подписчики поддержали женщину в комментариях.

Другая показала изображение в фиолетовом комплекте нижнего белья после родов на своей странице в Twitter. «Поделитесь своими селфи в ванной комнате с хештегом #jlochallenge, чтобы показать, что материнство может сделать вас лучше! #noexcusemom», — подписала она пост.

Помимо этого, блогерша Мария Канг (Maria Kang) продемонстрировала многотысячной аудитории свою фигуру в купальнике, напоминающем наряд Лопес на ее фото. В описании к снимку она поблагодарила певицу за вдохновение. «Наша жизнь не заканчивается, когда мы становимся матерями», — добавила Карг.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом челлендже — со стулом, выполнить который женщинам было легко, а мужчинам — не очень.

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