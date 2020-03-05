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Взрыв на территории воинской части в России: пострадали шестеро людей, трое – в тяжелом состоянии

2:55 5 марта 2020 39
Печенга
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Мурманской области России, где в декабре горел печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов», произошло новое ЧП в одной из воинских частей в Печенгском районе: там в среду, 4 марта, прогремел взрыв.

При взрыве пострадали шесть человек, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии, передает РенТВ.

«Инцидент произошел во время плановых занятий. В ходе учений контрактники отрабатывали запуск коптеров с имитацией бомб. По предварительным данным, один из аппаратов упал и взорвался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ЧП пострадали шестеро военнослужащих: четверо сержантов, один рядовой и старший матрос. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

У всех, по информации РЕН ТВ, осколочные и минно-взрывные ранения. Одному сержанту оторвало кисть левой руки и пальцы на другой.

Характерно, что российские телеграмм-каналы приводят «несколько иные» причины взрыва:

Сейчас пострадавших экстренно перевозят в военный госпиталь Североморска.

Сообщается, что Печенга — поселок близ российско-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии, которая произошла в прошлом году на борту глубоководного аппарата ВМФ России, который находился на военно-морской базе в Североморске Мурманской области.

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