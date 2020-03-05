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Не слишком ли много жира на животе? Немецкие медики предложили женщинам полезный тест

Скопление жира на животе очень опасно для здоровья, так как с ним связан повышенный риск воспаления в организме, провоцирующего развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, метаболических отклонений, рака.

Но как понять, что жира на животе слишком много? Расчет индекса массы тела (ИМТ), к которому прибегают для выяснения излишков веса, не позволяет конкретизировать распределение жира в организме. Между тем, это принципиально важно для здоровья.

Оказывается, есть довольно простой способ выяснить, не слишком ли толстый у человека живот. О нем рассказывает немецкое издание Focus.

Чтобы применить этот метод, понадобиться веревка или лента, длина которой должна соответствовать человеческому росту.

Ее нужно разрезать пополам и обернуть вокруг живота.

«Если оба конца легко сойдутся, проблемы нет. Если концы соединяются с трудом, ваш живот находится на грани ожирения. Не сходятся, — значит, жира слишком много, от него необходимо избавиться», — рассекретили способ эксперты.

Напомним, что самый простой и давно известный способ избавления от жира на животе — пить больше воды. Выпивая один-два стакана воды перед приемом пищи, человек начинает меньше есть — данный прием проверен. Сокращение калорий в рационе является одним из самых действенных способов уменьшить общее содержание жира, в том числе на животе, в любом возрасте. Также полезно ложиться спать раньше. Увеличение времени сна до 7−8 часов является простым способом сократить жировую прослойку тела. Когда человек спит слишком мало, его организм выделяет больше кортизола, что ведет к накоплению жира.

Ранее «ФАКТЫ» писали о фирменных секретах известного фитнес-тренера Аниты Луценко по поводу того, как избавиться от жира на животе.

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