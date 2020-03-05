Джастин Бибер вызвал фурор среди своих поклонниц, раздевшись до трусов (фото)

Шоу-бизнес

Канадский певец Джастин Бибер вызвал фурор среди своих фанаток, выложив в соцсети Instagram откровенное селфи. Он разделся до трусов в целях рекламы нового телешоу под названием «Дэйв» своего друга — рэпера и комика Лила Дики (настоящее его имя Дэвид Берд). На резинке боксеров Джастина повторяется слово «Дэйв».

Как пишет издание The Blast, хотя Джастин и не предстает перед зрителями совсем нагишом, но увидеть можно достаточно — как если бы он был полностью голым.

«Это просто взорвет интернет на раз, два, три», «Он знал, что именно мне нужно!», «Теперь это новая экранная заставка в телефоне моей девушки», «В следующий раз можно обойтись и без белья» — писали в комментариях.

Некоторые, впрочем, сочли фото слишком шокирующим и интимным для того, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение. «Этого никто не должен видеть, кроме твоей жены», — написал один комментатор. Джастин, как известно, с 2018 года женат на американской модели Хейли Болдуин.

Несколькими днями ранее Бибер также опубликовал в Instagram рекламное видео для Calvin Klein, где также позирует в трусах этого бренда.

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