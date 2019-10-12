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Стиль жизни

Гламурное платье от Vera Wang с кроссовками: Хейли Болдуин показала еще два наряда со свадьбы с Джастином Бибером (фото)

7:48 12 октября 2019 43
Хейли Болдуин в одном из свадебных платьев
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появилось еще больше фотографий со свадьбы певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, которую они пышно отпраздновали 30 сентября. Для самого венчания, как сообщалось ранее, невеста выбрала наряд с открытой спиной от американского модельера Вирджила Абло.

Теперь ее стилист опубликовала в соцсетях снимки невесты еще в свадебных двух нарядах, которые она надевала на прием. Это белое платье от Ralph & Russo. Его высокий разрез открывал стройные ноги модели, обутые в босоножки от Jimmy Choo.

Как сообщает Daily Mail, еще одним свадебным нарядом стало сшитое на заказ жемчужно-белое платье от Vera Wang, в которой Болдуин переоделась позже. Гламурный туалет Хейли для удобства дополнила белыми кроссовками. Супруг помог ей сменить обувь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин вместе снялись в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein.

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