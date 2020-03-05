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«Мы спасены»: Леся Никитюк показала пышную грудь (фото)

12:10 5 марта 2020 340
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно озаботилась размером груди, нашла способ решить этот вопрос.

Она показала в Instagram свой бюст (довольно пышный), а также то, что нашла в сетевых магазинах — белье, которое создает видимость пышных бедер, ягодиц и груди.

«Мы спасены», — обратилась Леся к подписчицам, добавив, что теперь можно купить «грудь» или пятую точку и не волноваться.

Ранее Леся заявляла, что не будет менять размер груди. «Что Бог дал, то и буду носить», — подчеркивала она, но и добавляла, что комментарии пользователей сети о маленькой груди ее огорчают.

Напомним, ранее известная российская телеведущая Лера Кудрявцева удалила импланты, после того, как один из них лопнул.

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«Мы спасены»: Леся Никитюк показала пышную грудь (фото)

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