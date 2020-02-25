Русалка: Леся Никитюк восхитила своими формами (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно заинтриговала всех кольцом, восхитила поклонников новым фото.

На снимке в Instagram Леся позирует в воде, демонстрируя всем великолепную фигуру.

«Русалка», — назвали Никитюк поклонники. «Как русалка, очень красивая», «Шикарная Леди», «Леся — ты такая красивая», — пишут они.

А вот на втором снимке Леся в костюме и в белье. Она отметила, что хотела сфотографироваться без бюстгальтера, но постеснялась из-за замечания комментаторши о маленькой груди.

Правда, менять размер груди Леся не планирует. «Что Бог дал, то и буду носить», — заявила она в сториз. И поклонники Леси согласны.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, какие у нее параметры. И с грудью там все очень хорошо.

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