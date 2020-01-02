23.63 / 24.52 26.23 / 27.31
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ананасов больше нет: Лера Кудрявцева показала натуральную грудь после операции (фото)

12:18 2 января 2020 988
Лера Кудрявцева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, удалившая силикон из груди, показала, как выглядит ее грудь после операции. Она опубликовала новое фото в Instagram, на котором все еще находится в больнице. Лера лежит в футболке. Видно, что ее формы значительно уменьшились.

Несмотря на то, что пережила тяжелую операцию и провела несколько дней в реанимации, Кудрявцева не теряет чувства юмора.

«Ну нет у нас тут ананасов», — в шутку прокомментировала Лера фото.

Напомним, Кудрявцева увеличила грудь 15 лет назад. Она уверяет, что регулярно проходила необходимые обследования. Последние из них показало, что имплант лопнул, гель стал протекать и проникать в ткани. Чтобы избежать негативных последствий, пришлось делать срочную операцию. Лера откровенно рассказала об этом, чтобы предупредить о последствиях желающих увеличить бюст.

В подтверждение своих слов телеведущая показала, как ужасно выглядит разорванный имплант.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

Кремль

«Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление (видео)

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер