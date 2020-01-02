Шоу-бизнес

Ананасов больше нет: Лера Кудрявцева показала натуральную грудь после операции (фото)

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, удалившая силикон из груди, показала, как выглядит ее грудь после операции. Она опубликовала новое фото в Instagram, на котором все еще находится в больнице. Лера лежит в футболке. Видно, что ее формы значительно уменьшились.

Несмотря на то, что пережила тяжелую операцию и провела несколько дней в реанимации, Кудрявцева не теряет чувства юмора.

«Ну нет у нас тут ананасов», — в шутку прокомментировала Лера фото.

Напомним, Кудрявцева увеличила грудь 15 лет назад. Она уверяет, что регулярно проходила необходимые обследования. Последние из них показало, что имплант лопнул, гель стал протекать и проникать в ткани. Чтобы избежать негативных последствий, пришлось делать срочную операцию. Лера откровенно рассказала об этом, чтобы предупредить о последствиях желающих увеличить бюст.

В подтверждение своих слов телеведущая показала, как ужасно выглядит разорванный имплант.

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