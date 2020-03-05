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Происшествия

Оказался автовором: появились детали задержания неадекватного водителя в Борисполе (фото)

14:06 5 марта 2020 187
задержание
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Водитель-лихач, остановленный в Борисполе Киевской области и угрожавший застрелиться при задержании, был обезврежен подразделением «КОРД». Впоследствии оказалось, что мужчина сбил полицейского, а еще ранее был судим за автоугоны.

борисполь

Патрульная полиция Киевской области рассказала, что ждала нарушителя в Борисполе на киевской трассе (на улице Киевский Шлях). Команда задержать водителя поступила после того, как нарушитель сбил полицейского. Задержать автовора хотели еще в Киеве, но водитель заметил преследователей, прорвал кордон при выезде из города и на большой скорости помчал в сторону Борисполя.

Увидев указанную в ориентировке черную «Хонду Аккорд», полицейские подали водителю сигнал остановиться. Но автомобиль только ускорил движение. Патрульные заблокировали улицу Киевский Шлях. После этого водителю не оставалось ничего, кроме как как остановиться. Но даже в такой ситуации сдаваться мужчина не спешил: он никого к себе не подпускал, угрожая застрелиться. Последнее слово осталось за спецподразделением «КОРД».

машины

Как сообщает Obozrevatel, в полиции были готовы к тому, что мужчина вооружен. Также выяснилось, что гражданин неоднократно был судим за угоны автомобилей, а до сегодня находился в розыске за автокражи. Теперь мужчине предстоит отвечать еще и за посягательство на жизнь правоохранителей.

борисполь

При преследовании водителя-нарушителя трое патрульных получили травмы, пострадали два служебных автомобиля.

борисполь

Напомним, ранее полиция озвучила тревожную статистику по поводу автоугонов в Украине. Каждый четвертый угон автомобиля происходит в Киеве.

Фото borispol.org.ua

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Оказался автовором: появились детали задержания неадекватного водителя в Борисполе (фото)

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