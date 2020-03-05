Оказался автовором: появились детали задержания неадекватного водителя в Борисполе (фото)

Происшествия

Водитель-лихач, остановленный в Борисполе Киевской области и угрожавший застрелиться при задержании, был обезврежен подразделением «КОРД». Впоследствии оказалось, что мужчина сбил полицейского, а еще ранее был судим за автоугоны.

Патрульная полиция Киевской области рассказала, что ждала нарушителя в Борисполе на киевской трассе (на улице Киевский Шлях). Команда задержать водителя поступила после того, как нарушитель сбил полицейского. Задержать автовора хотели еще в Киеве, но водитель заметил преследователей, прорвал кордон при выезде из города и на большой скорости помчал в сторону Борисполя.

Увидев указанную в ориентировке черную «Хонду Аккорд», полицейские подали водителю сигнал остановиться. Но автомобиль только ускорил движение. Патрульные заблокировали улицу Киевский Шлях. После этого водителю не оставалось ничего, кроме как как остановиться. Но даже в такой ситуации сдаваться мужчина не спешил: он никого к себе не подпускал, угрожая застрелиться. Последнее слово осталось за спецподразделением «КОРД».

Как сообщает Obozrevatel, в полиции были готовы к тому, что мужчина вооружен. Также выяснилось, что гражданин неоднократно был судим за угоны автомобилей, а до сегодня находился в розыске за автокражи. Теперь мужчине предстоит отвечать еще и за посягательство на жизнь правоохранителей.

При преследовании водителя-нарушителя трое патрульных получили травмы, пострадали два служебных автомобиля.

Напомним, ранее полиция озвучила тревожную статистику по поводу автоугонов в Украине. Каждый четвертый угон автомобиля происходит в Киеве.

Фото borispol.org.ua

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