8 Марта будет тепло, но возможны дожди: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

Начало весны порадовало украинцев практически летним теплом. Действительно ли стоит готовиться к лету весной или же природа преподнесет нам другие сюрпризы? С этом вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшее несколько суток атмосферный фронт будет влиять на погоду на западе страны, где пройдут дожди, возможен также мокрый снег. В Карпатах — снег. Температура ночью — 2−4 градуса мороза, днем 5−10 тепла.

— На остальной территории Украины преимущественно без осадков, по ночам столбики термометров будут показывать 2−8 градусов тепла, днем — 8−15 выше нуля, а на Левобережье местами может быть плюс 16−19 градусов, — говорит Наталья Голеня. — 8 и 9 марта в западных, северных и местами в центральных областях возможны дожди, в Карпатах — мокрый снег, температура существенно не изменится. В дальнейшем атмосферные фронты будут приносить временами дожди, в Карпатах мокрый снег. Кроме того, будет наблюдаться колебание температуры по ночам от 0 до 6 тепла, а днем ожидается 7−14 градусов тепла.

В пятницу, 6 марта, дожди накроют западные, северные и центральные области, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров опустятся к отметке плюс 5, а в восточных и южных областях поднимутся до 13 градусов тепла.

В субботу, 7 марта, дожди ожидаются по всей Украине. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе страны 10−11 градусов тепла, а на юге Украины воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В воскресенье, 8 марта, дожди возможны в западных, северных и центральных областях, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе Украины похолодает до 7−8 градусов тепла, а на юге, как и в субботу, — плюс 15.

В понедельник, 9 марта, будет в основном сухо. Кратковременные дожди возможны только в Черниговской, Николаевской и Одесской областях. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе плюс 9−10 градусов, а на юге — до 14 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, после столь аномально теплой зимы, которая не наблюдалась уже 140 лет, не стоить ожидать резкого потепления: март будет сырым и холодным.

— Да и в апреле сохранится такая же погода — до самой Пасхи (19 апреля. — Авт.), — говорит народный синоптик. — Только в конце апреля станет ясно и тепло.

А народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что с середины первой декады марта и до ее конца будет ветрено.

«Температура в этот период будет колебаться: по ночам — мороз, а днем — преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде марта ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку месяца немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит», — отметил синоптик.

Как сообщали «ФАКТЫ», весна в Киеве началась с температурных рекордов. Напомним, что в своем прогнозе погоды на весну народный синоптик Владимир Деркач обещал, что начало марта будет дождливым и ветреным, также возможны температурные качели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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