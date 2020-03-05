Наталия Орлянская: «Джекпот. Рак агрессивный и неоперабельный. Аккурат в Рождество»

Общество и люди

«…Он поселился в тени ее сердца. Рос тихо и неторопливо, был нежен и аккуратен. Прорастал в тонкой ткани легкого, нежно нашептывал крупному сосуду — пока, наконец, не сросся с ним в одно целое. Он ей не мешал. Наблюдал, восхищался. Безропотно глотал дым бесчисленных сигарет. Он ждал. Ждал, пока она поймет, что не одна. Больше никогда не будет одна. Потому что у неё появился некто, ближе кого никогда не будет. Если бы ему сказали, что он убивает ее, он бы страшно удивился. Даже оскорбился. Разве он может желать ей зла? Он просто… часть ее»… Так Наталия Орлянская, журналист и сценарист, написала на своей странице в Facebook о неоперабельной аденокарциноме легкого четвертой степени с метастазами в костях, которую диагностировали у нее год назад, 7 января, на Рождество. Как рассказала Наташа в интервью «ФАКТАМ» (в номере за 27 февраля — 4 марта 2020 года), рак выявили после нескольких месяцев походов по врачам, консультаций, после многочисленным анализов и компьютерных томографий. Вердикт медиков — от считанных месяцев до нескольких лет при условии применения изнурительной дорогостоящей химиотерапии — Наташа, измученная многомесячными адскими болями, приняла спокойно. В соцсети она написала: «Я буду учиться с раком жить. Потому что хочу жить. Точно хочу еще кое-что сделать. И знаю, что могу». Свою жизнь за чертой смертельного диагноза Наталья Орлянская описывает в «Хрониках cancer girl», которую ведет в Facebook. Честно, иронично, искренне, без надрыва, но до кома в горле и мурашек по коже рассказывает о том, что происходит с ней день за днем, месяц за месяцем и с надеждой на годы борьбы с онкозаболеванием. «ФАКТЫ» с разрешения Наталии Орлянской публикуют ее дневник жизни за чертой смертельного диагноза: рак. Свой первый пост о болезни Наташа написала 1 февраля 2019 года. Для тех, кто хочет ей помочь, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

«Считайте меня наглядным пособием, как рассмешить Пространство планами»

01.02.2019. Джекпот. Рак агрессивный и неоперабельный. Прогноз достаточно отвратный, чтобы позволить приличным совестливым врачам не браться за какбылечение. Чего-то похимичить все-таки придется — бо иначе врачи грозятся, что рискую вскорости тупо слечь из-за бонусной и болючей деструкции костей бедра. А вот это в мои планы категорически не входит-:)

Но дальше есть вопрос. Ужасно не хочу подохнуть скучно — стрёмной страшной, вымученной химией и прочими ништяками теткой 40 лет. То есть мне бы боль унять, а там я себе программу повеселее придумаю.

А. Смайлики тут — это у меня не истерика, не последствия приема гидазепама и не желание повыпендриваться-:) Это мое честное настроение. Ей-Богу, я всегда знала, что умру молодой-:) Вообще сильно сомневалась, ваять ли вот это все тут. Написала типа вместо дневника, которого отродясь не вела.

Рыдать из-за нескольких месяцев лечения_не_от_того и еще пары месяцев — постановки диагноза, по-моему, довольно контрпродуктивно, так что забьем.

А еще, может, эта история кому сгодится чисто в плане житейского опыта абы не повторить. Ну, и чтоб друзья понимали, чем я сейчас занята-:)

Из занятных моментов — подозрение на онко аккурат в Рождество. Ну, еще тот факт, что в итоге одна моя странненькая идея поспособствовала окончанию эпопеи с диагнозом. А то б и дальше искали не туда.

Пространство все-таки интересно играет с людьми-:) Уж мне точно грех жаловаться на лихие повороты судьбы и скукотень-:)

Надо хорошо подумать, что сейчас стОит сделать — из того, что очень хотела, но все откладывала-:) Вот в тире пострелять, например-:)

АПД. Жалеть меня не нужно -:) И плаксивые смайлики ставить не надо-:) Чесслово, это лишнее-:) Считайте меня наглядным пособием, как рассмешить Пространство планами. Вот мне себя не жалко, жалость — абсолютно бесполезная и довольно противная эмоция-:)

АПД2. Обычные лайки буду расценивать как «принято к сведению"-:)

«Люди доходчиво пояснили, что мне есть смысл потрепыхаться»

04. 02.2019. Мне тут умные и хорошие люди рассказали в лицах и с огоньком, что я рано начала отползать в сторону кладбища. А другие умные и компетентные люди доходчиво пояснили, что мне есть смысл потрепыхаться.

С отечественными врачами у меня, к сожалению, клиническая fatal error. Я в этом убедилась за месяцы неправильной диагностики, а особенно ярко впечатлилась — за прошедшую неделю. Но то вообще история, требующая отдельного эпического повествования. Так что трепыхаться начну в Израиле со следующей недели. Потому что оказывается, не все однозначно с моим диагнозом. То есть онко — да, и нехорошее, но дальше могут быть нюансы.

Очень надеялась обойтись без воланий о помощи, но не получается. Сумма нужна большевастая: на обследования-анализы-ревизию украинских обследований (!!!)-назначение/расписывание лечения нужно около 10 тысяч долларов. Потом, я понимаю, понадобится еще — то есть, надеюсь, что понадобится — на лечение, если оно предусмотрится))) Но то потом. Пока буду очень благодарна за любую помощь! Вдруг получится еще покоптить? У меня и идейки творческие есть.

«Жалость — капец какая бесполезная вещь»

07.02.2019. Есть две новости: плохая и хорошая. И еще несколько занятных моментов.

Плохая новость: в последние дни ходить стало настолько плохо и больно, что ехать/лететь в Израиль или еще куда я стремаюсь (в этом месте должно икаться дорогим мастерам диагностики — бессмысленной, беспощадной и многомесячной) Так что по советам бывалых будем устраивать Израиль на дому, в частной клинике. Вместо перелетов у меня теперь 500 грн. на такси до клиники в один конец.

Хорошая новость: благодаря вашей помощи, друзья, я смогла оплатить курс лучевой терапии — и уже завтра еду на первый сеанс. Ребята, огроменное вам спасибо! Потому что именно лучевая терапия — еще до химии — должна убрать боль.

Ну, и занятное:

- довольно щекотно, когда на тебе рисуют рисочки и крестики (лучевой разметки).

- благодаря исключительной болючести своих косточек я в 40 лет открыла для себя волшебный drug world. На самом деле всего лишь пластырь с морфином — но я ж как тот лосик из анекдота (которому своей дури хватает).

Еще меня сегодня покатали на колясочке (см.фото), что как бы дало себя почувствовать настоящим взрослым тяжелобольным, як у заграничном кине.

Теперь серьезно. Ребята, еще раз искренне благодарю за помощь всех, кто откликнулся. К сожалению, еще не могу сказать: спасибо, больше не надо. Потому что надо — на те же ранее заявленные переобследования-ревизии-подтверждение диагноза… О дальнейшей химиотерапии буду думать потом. Так что просьба о помощи остается в силе.

Мне здорово не повезло с болезнью, зато исключительно повезло в жизни на хороших людей. Еще раз низко кланяюсь и прошу не награждать меня плаксивыми смайлами. Жалость — капец какая бесполезная вещь.

13.02.2019. Вы в курсе, что хобот комара оснащен уникальной 6-канальной системой резки и кровососания? А что комар при укусе вводит нам анестетик и вещество, препятствующее свертыванию крови? А сколько на земле видов чудесных кровососущих комаров… Пардон, увлеклась.

Я вот до сегодняшнего дня тоже прицельно не интересовалась этими зверушками, но нынче выслушала прелестную мини-лекцию. От хирурга. Прям в процессе бурения мне в брюшке дырки для биопсии. Такая, знаете, светская беседа между ним, узистом и медсестрой. Было очень познавательно. Я так заслушалась, что даже не успела распереживаться, когда при заборе материала (в смысле, из брюшка) пару раз подглючил сам по себе немного угрожающего вида инструмент пунктатор. Но мы, конечно, справились.

Из интересного: мама впечатлилась от больницы евростандарта и открыла для себя хумус (все же израильский колорит, да). Мне понравился халатик (с собой в духе туристических традиций некоторых народов все же решила не прихватывать).

Особым успехом у персонала пользовалось мое тату…

И крохотный лайфхак для девочек. Герлз, хорошие духи и бритые по зиме (это особенно ценно) ноги благотворно влияют на душевность мужского медицинского персонала.

С духами все было чОтко (Elie Saab, In white, люблю). С ногами не то шо протупила, просто к ним сейчас из-за болюк несколько затруднен доступ. Но мы решим этот вопрос.

На фоточках: хвасто-тату; Наташа в красивом халатике пересказывает мн-ээ, несколько удивленной маме усвоенный материал о комарах. Ну, и нарядные бахильчики вместо мохнатых зимних ног — во-первых, беленькие, во-вторых, в виньетке

Ранее «ФАКТЫ» публиковали историю известной журналистки Янины Соколовой, которая откровенно рассказала, как поборола рак.

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