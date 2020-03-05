Популярная украинская группа собралась с концертами в Россию: сети кипят

Шоу-бизнес

Популярная украинская метал группа Jinjer собралась с концертами в Россию, чем разочаровала своих поклонников в Украине. В соцсетях музыкантов сравнивают с Ани Лорак и Светланой Лободой, которые все время выступают в России.

Как сообщили Jinjer на своей странице в Facebook, они выступят 26 ноября в Санкт-Петербурге и 27 ноября в Москве.

«Спустя почти полдесятилетия мы наконец вернемся в Россию с двумя эксклюзивными шоу — не пропустите!» — говорится в анонсе.

Украинские поклонники группы возмутились. «Жаль, что вашу родину разрушают „мишебратья“, а вы к ним с концертами, помните политика везде, такие поступки украинцы всегда будут помнить и не простят, посмотрите на отношение к исполнителям, которые ездили с концертами в соседнюю страну и подумайте хорошенько над этим», — пишут музыкантам в комментариях.

Группа Jinjer была основана в 2009 году в городе Горловка Донецкой области. Музыканты выступали и выступают на мировых площадках.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказывал, как выступает для россиян, не посещая РФ.

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