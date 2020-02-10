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"В Россию не зовут": Данилко объяснил, как ухитряется выступать на вечеринках богатых россиян (видео)
Популярный украинский певец Андрей Данилко, который разочаровался первым полуфиналом нацотбора на «Евровидение», рассказал, как ему удается выступать на корпоративах у богатых граждан России без посещения этой страны.
Его признания приводит КП в Украине.
«В Россию не зовут, наверное, знают, что мы не поедем. А люди, которые проводят корпоративные вечеринки, они чаще делают их не в Москве. И чтобы нас не подставлять, они проводят их в Швейцарии или в Париже, кто может себе позволить. Сейчас в Швеции работали, например», — сказал он после первого полуфинала национального отбора на «Евровидение-2020».
Данилко отметил, что с 2014 года снял все афишные концерты, и первое публичное выступление его проекта Верка Сердючка состоялось в 2017 году на ежегодном летнем фестивале Atlas Weekend в Киеве.
«Все афишные концерты, которые были у меня, они давно сняты, с 2014 года. Первое публичное выступление, которое у меня было, на Атласе, мы выступили, о чем я не жалею. Столько людей пришло, дети подпевали… Сейчас будет концерт разовый такой в Штутгарте, будет KAZKA и Сердючка» (артисты находятся в одном продюсерском центре, — Авт.). — сказал Данилко.
Напомним, что летом 2017 года Верка Сердючка спела свой знаменитый хит «Дольче Габбана» перед итальянскими дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана на закрытой вечеринке российского миллионера Вадима Аминова. Она прошла в итальянском городке Портофино. Но уже в следующем году Сердючка таки отметилась в России, став звездой афтепати открытия «Новой волны-2018».
Как известно, в 2020 году одним из условий для участников национального отбора на «Евровидение» стало отсутствие концертов в России с 2014 года. Поэтому вполне возможно допустить, что Данилко афиширует отсутствие концертов в этой стране по той причине, что где-то в глубине души лелеет надежду, что при «провальном» составе участников Нацотбора предложение представить Украину в Нидерландах могут предложить ему.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на «Вечере премьер с Катей Осадчей» в ноябре 2019 года Верка Сердючка впервые за шесть лет представила новую песню. При этом артистка заявила о том, что, дескать, «вопрос с Крымом решен», косвенно намекнув, что все «формальности» для ее участие в Евровидении сняты.
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