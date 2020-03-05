Дошутился: Владимир Остапчук опозорился на концерте KAZKA

Шоу-бизнес

Не успел утихнуть скандал вокруг развода Владимира Остапчука, как телеведущий спровоцировал новую волну негодования в сети. Группа KAZKA и не подозревала, чем обернется их сольный концерт во Дворце спорта. Теперь только и говорят о неуместном конферансе Остапчка, развлекающего публику между песнями.

Его шутки называют неуместными и оскорбительными. Владимир, который был ведущим «Евровидения-2017» в Киеве, назвал его «конкурсом геев, инвалидов и фриков», а также прошелся по украинским участникам, представляющим страну в разные годы.

Высказывания Остапчука задели публику, пост возмущения появился на странице eurovision.ua в Instagram, где приводится прямая речь телеведущего.

Так, нынешним победителям национального отбора группе Go_A Остапчук советует даже не покупать билеты в Роттердам, поскольку все равно победит российская группа Little Big.

«Ребят, если вы меня слышите, не берите билеты. Все же знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну, как бы никто не сомневается даже сейчас», — заявил Владимир со сцены. О MARUV он высказался, якобы у певицы нет голоса, а только ноги. Мол, она победила, потому что умеет ими «стрелять».

«После выступления MARUV и победы я понял: фишка сейчас не в этом. Сейчас главное — „стрельнуть“ не песней, а ногой», — сказал ведущий. А MELOVIN назвал «терминатором с катарактой».

Публике шутки Остапчука явно не понравились, зал встретил их свистом.

«Цитирование является интерпретацией и не является дословным», — уточняется в сообщении. Стоит отметить, что MELOVIN и музыканты группы Go_A присутствовали в зале.

Сеть взорвалась гневными комментариями.

Также в сети появились фотожабы на высказывания Остапчука.

Остапчук пока не спешит объясниться.

Ранее певице Джерри Хейл пришлось отвечать на нападки хейтеров из-за высказывания о том, что группа Little Big может победить на «Евровидении».

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