"Мне больно": Jerry Heil вынуждена отбиваться от хейтеров из-за "Евровидения"

Шоу-бизнес

Популярная певица Jerry Heil вынуждена отбиваться от нападок хейтеров и обвинений в поддержке России на «Eвровидении». Причиной тому стал пост в Instagram, что группа Little Big может выиграть конкурс, вызвавший гневные комментарии.

Jerry Heil опубликовала новый пост, в котором резко ответила хейтерам, еще раз подчеркнув свою позицию, пытаясь в дальнейшем избежать слухов и сплетен. Певица не скрывает, что болезненно переживает ситуацию.

«Это делает больно мне, наносит удар по здоровью моих близких, знающий точно, ЧТО у меня на душе, и разделяет наше общество в то время, когда нужно держаться вместе и любить друг друга», — написала Jerry Heil.

Она еще раз отметила, что неоднократно выражала поддержку нашей группе GO_A. «Это даже не обговаривается!», — возмутилась певица.

По поводу Little Big, она по-прежнему считает, что у группы неплохие шансы, потому что фронтмен обладает сильной энергетикой.

«Скибиди», какое бы отношение ни было к треку, знает каждый! Понимаете о чем я? Я никогда не поддерживала вторжения и действия российской власти. Подумайте: зачем мне делать это сейчас и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому?", — спрашивает певица.

Отдельный привет она передает СМИ, отмечая их роль в травле.

«Пока ты, как робот, делаешь все хорошо — ты хорошая, тебя „подносят на пьедестал“. Но стоит сделать один опрометчивый шаг — вы, совсем не разобравшись, не попросив дополнительные комментарии от меня, начинаете писать чушь и топить человека ради просмотров материалов. Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где топлю за любовь, высказывала бы поддержку агрессии?», — возмутилась Jerry Heil.

Напомним, Little Big представит на «Евровидении» России. Группа пока не представила конкурсную песню, но уже вошла топ-5 лидеров конкурса и имеет неплохие шансы на победу.

Украину в Нидерландах представит группа GO_A с песней «Соловей», победившая в национальном отборе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter