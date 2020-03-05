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"Мне больно": Jerry Heil вынуждена отбиваться от хейтеров из-за "Евровидения"
Популярная певица Jerry Heil вынуждена отбиваться от нападок хейтеров и обвинений в поддержке России на «Eвровидении». Причиной тому стал пост в Instagram, что группа Little Big может выиграть конкурс, вызвавший гневные комментарии.
Jerry Heil опубликовала новый пост, в котором резко ответила хейтерам, еще раз подчеркнув свою позицию, пытаясь в дальнейшем избежать слухов и сплетен. Певица не скрывает, что болезненно переживает ситуацию.
«Это делает больно мне, наносит удар по здоровью моих близких, знающий точно, ЧТО у меня на душе, и разделяет наше общество в то время, когда нужно держаться вместе и любить друг друга», — написала Jerry Heil.
Она еще раз отметила, что неоднократно выражала поддержку нашей группе GO_A. «Это даже не обговаривается!», — возмутилась певица.
По поводу Little Big, она по-прежнему считает, что у группы неплохие шансы, потому что фронтмен обладает сильной энергетикой.
«Скибиди», какое бы отношение ни было к треку, знает каждый! Понимаете о чем я? Я никогда не поддерживала вторжения и действия российской власти. Подумайте: зачем мне делать это сейчас и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому?", — спрашивает певица.
Отдельный привет она передает СМИ, отмечая их роль в травле.
«Пока ты, как робот, делаешь все хорошо — ты хорошая, тебя „подносят на пьедестал“. Но стоит сделать один опрометчивый шаг — вы, совсем не разобравшись, не попросив дополнительные комментарии от меня, начинаете писать чушь и топить человека ради просмотров материалов. Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где топлю за любовь, высказывала бы поддержку агрессии?», — возмутилась Jerry Heil.
Напомним, Little Big представит на «Евровидении» России. Группа пока не представила конкурсную песню, но уже вошла топ-5 лидеров конкурса и имеет неплохие шансы на победу.
Украину в Нидерландах представит группа GO_A с песней «Соловей», победившая в национальном отборе.
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