Угрожает забрать детей: бывшая жена Остапчука выступила с новым заявлением

Шоу-бизнес

Страсти вокруг скандального развода Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко накаляются. И хоть он пытался оправдаться в интервью, отрицал измены и заверял, что обеспечивает детей и оставляет бывшей две квартиры и 30 тысяч долларов, на деле все оказалось не совсем так.

Елена Войченко сама разложила все по полочкам, уже без слез и эмоций. Женщина говорит, что они с Остапчуком действительно заключили договор. Она утверждает, что в своем интервью Вова, мягко говоря, лукавит.

«Я не понимаю, как можно так говорить и подавать информацию. Рассказывая о том, что он оставил мне две квартиры, Владимир почему-то забыл о том, что почти половину суммы для приобретения этих квартир дали мои родители. Рассказывая о 30 тысячах долларов, он забыл вспомнить о том, что именно эти деньги я отдала в качестве долга за автомобиль», — уточнила Елена Войченко в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Ранее она рассказывала, что деньги на элитный автомобиль, на котором сейчас ездит Остапчук, они одалживали у ее родственников.

«Ему остается „Ягуар“, который он купил на деньги моих родственников», — уточнила Лена.

Она также подтвердила, что бывший муж действительно за пять месяцев, которые они не живут вместе, перечислил крупную сумму — 225 тысяч гривен. По словам Елены, в эту сумму вошел и долг за оплату обучения дочери Эмилии в школе. Квитанции об уплате Владимир прислал Елене, узнав об интервью. Сообщение она получила прямо во время записи.

«Другую часть денег, которую он также включил в этот счет, очевидно, он перечислил за годовой абонемент для меня и дочери в бассейн. Для меня также, потому что Эмилия не может ходить в бассейн одна. Единственные деньги, которые он дает на содержание детей, он переводит через Укрпочту, поэтому на руках у меня ничего нет», — поделилась подробностями Елена в рубрике «Кава з перцем».

Отреагировала она и на слова Владимира о верности в браке. Он утверждал, что никогда не изменял жене и не уходил к другой женщине. На это Елена только улыбается. Она утверждает, что бывший муж ушел не просто так, а к другой женщине, с которой крутит роман с лета прошлого года. Именно это и стало причиной развода, настаивает Лена.

«У нас были ссоры, причиной которых были измены, о которых я узнавала постфактум. Некоторые из них были довольно эмоциональными, потому что я просила объяснить и всячески пыталась делать это после того, как дети уснут, или когда их не было рядом. Но Владимир довольно агрессивно реагировал на любую критику. Позволял себе повышать голос, и не только», — призналась Елена в интервью.

Откровения бывшей жены, ее смелые высказывания явно не нравятся Остапчуку. И ведет он себя не лучшим образом, опубликовав издевательский пост в Instagram. Владимир опубликовал фото из спортзала и сообщил, что во время занятий травмировал руку, но ничего серьезного.

«Сегодня на тренировке немного повредил руку. Ничего страшного — до свадьбы заживет», — с сарказмом написал Остапчук и добавил теги: «спитсженщинами», «спитсмужчинами», «спитсгитарой», «бросилдетей», «остапчукзаплатизашколу», что на фоне публичного выяснения отношений выглядит издевательски.

Стоит отметить, что подписчики захейтили и пристыдили Вову. Мол, негоже так вести себя по отношению к матери твоих детей. Более того, Елена сообщила, что бывший угрожает отобрать у нее детей.

«Он позволяет себе недостойное поведение. Говорит, что отберет детей и просто запугивает», — жаловалась Елена.

Также в сети вычислили возможную разлучницу. В комментарии к посту Остапчука в Instagram ее выдала дочь телеведущей Снежаны Егоровой Стася Ровинская. Она оставила комментарий, в котором упомянула о том, что Вова якобы встречается с некой Кристиной, которая работает нотариусом.

«Уйти в никуда — очень смешно. Лучше бы он своей нотариуске-юристке сказал, чтобы меньше хвасталась. Мерзко, когда мужчина себя так ведет. Особенно с детьми!», — написала Стася.

Говорят, Владимир познакомился с 33-летней Кристиной, которая работает нотариусом, прошлым летом в Италии на свадьбе, где он был ведущим. Девушка была подружкой невесты. Также пользователи сети сравнили фото и публикации Вовы и Кристины в социальных сетях и обнаружили, что они бывали вместе в одних и тех же местах, в одно и то же время. Они позировали в Буковеле, затем катались на лыжах в Куршевеле.

На прошлой неделе парочку засекли в загородном спас-комплексе: они опубликовали идентичные фото и видео в Instagram.

«Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать его очередной роман. Это десятый уже, наверное…», — сказала Елена.

Владимир Остапчук настаивает на том, что не изменял жене. Новые отношения он не комментирует. Похоже, у этой истории еще будет громкое продолжение.

Напомним, многие коллеги и знакомые пары Остапчука и Войченко осудили его поведение. О разводе резко высказалась бывшая партнерша Вовы Илона Гвоздева.

Разбирательства с женой прокомментировала и известный психолог Наталья Холоденко.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter