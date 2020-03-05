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Шоу-бизнес

Звезду российских сериалов обвинили в домогательствах и пытках

18:54 5 марта 2020 185
Самоуков
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

37-летнего российского актера Константина Самоукова, который снимался в проектах «Елки», «Как я встретил вашу маму» и других, обвинили в попытке изнасилования и издевательствах. Обвинения прозвучали в эфире шоу «На самом деле» в то время, когда там работал еще Дмитрий Шепелев.

В студию пришла бывшая домработница актера Валентина Артемьева, которая рассказала о своем работодателе страшные вещи.

«Он поднимал мне юбку и пытался завалить на пол. Заломал мне руки, бил по спине, грозил прижечь лицо утюгом», — поделилась она.

Самоуков

По словам молодой женщины, Самоуков запрещал ей разговаривать по телефону, швырял в нее кофе, обзывал. Позже ее просто выставили за дверь и не заплатили за два месяца.

В студию также пришли жена актера и муж бывшей домработницы. Самоуков отметил, что кричал на домработницу, так как она плохо справлялась с обязанностями, но остальное отрицает.

Полиграф показал, что Самоуков говорит правду. Вернее — почти правду. Он действительно приставал к женщине, но не пытался насиловать. А вот домработница просто провоцировала актера, чтобы получить деньги.

Но Самоукову не удалось прослыть благородным хозяином, которого оболгала хитрая прислуга. В комментариях к записи программы его раскритиковали в пух и прах. Досталось и его жене, актрисе Валерии Пенкиной (снималась в картинах «Егерь», «Шаповалов» и «Адвокат-7»), которая также критиковала домработницу.

«Раньше актеры зарабатывали бенефисами, а теперь скандалами и драками на шоу!», «Теперь, как увижу фильм с этим актером, не буду смотреть, оба такие мелочные гадкие людишки, ужас как ставят себя высоко, а других не считают за людей, разочаровали», — пишут пользователи сети.

Самоуков

Самоуков

Напомним, что, по слухам, шоу «На самом деле» скоро будет вести другой человек.

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