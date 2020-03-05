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"Я ухожу, чтобы вернуться": Рябошапка со скандалом покинул зал Рады (видео)

19:35 5 марта 2020 698
«Я ухожу, чтобы вернуться»: Рабошапка со скандалом покинул зал Рады
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил перед депутатами Рады, перечислив свои достижения. В частности, по его словам, была проведена эффективная чистка рядов прокуратуры и начата ее системная реформа.

«Мы делаем реформу прокуратуры, которая уже вошла в историю», — сказал он.

Кроме того, он заявил о начале реальной борьбы с незаконной вырубкой лесов и нелегальной добычей янтаря, а также о реальных достижениях в расследовании дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Среди других достижений были перечислены:

  • открытие 27 производств в отношении правоохранителей за пытки граждан (7 из них уже привлекли к ответственности);
  • прекращение деятельности более 1000 незаконных игровых заведений, которые «крышевали» прокуроры или полицейские;
  • привлечение к ответственности владельцев 12 банков, которые украли у граждан 13 миллиардов гривен;
  • отрытие более 1200 дел против коррупционеров,
  • возврат в бюджет более 5 миллионов гривен.

«Для меня лучшей оценкой является письмо отца Екатерины Гандзюк… Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. И я иду. Иду для того, чтобы вернуться», — заявил он.

После этих слов генрокурор покинул зал Рады, не дождавшись вопросов от парламентариев.

Напомним, «ФАКТЫ» ведут прямую трансляцию внеочередного заседания Рады.

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