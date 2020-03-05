- 20:30 Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта
- 20:24 Биатлон в Нове-Место: Валя Семеренко финишировала в топ-15 женского спринта Кубка мира
- 20:21 Госпитализированного в Одесской области подростка проверили на коронавирус: озвучены результаты
- 20:06 Переполох в ОРДЛО: пограничники разъяснили, пропустят ли на мирную территорию без медицинской маски
- 19:56 Рада отправила Рябошапку в отставку
- 19:45 В Одесском зоопарке родился краснокнижный тигренок
- 19:44 Путин и Эрдоган договорились по Сирии: что известно о встрече в Кремле
- 19:43 Советы мужчинам к 8 Марта: простые рецепты цветного желе и яблочного тарта
- 19:35 "Я ухожу, чтобы вернуться": Рябошапка со скандалом покинул зал Рады
- 18:54 Звезду российских сериалов обвинили в домогательствах и пытках
- 18:47 Камбин Шмыгаля провел первое заседание: о чем говорили и что решили
- 18:45 Рада снимает Рябошапку: видеотрансляция заседания парламента
"Я ухожу, чтобы вернуться": Рябошапка со скандалом покинул зал Рады (видео)
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил перед депутатами Рады, перечислив свои достижения. В частности, по его словам, была проведена эффективная чистка рядов прокуратуры и начата ее системная реформа.
«Мы делаем реформу прокуратуры, которая уже вошла в историю», — сказал он.
Кроме того, он заявил о начале реальной борьбы с незаконной вырубкой лесов и нелегальной добычей янтаря, а также о реальных достижениях в расследовании дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Среди других достижений были перечислены:
- открытие 27 производств в отношении правоохранителей за пытки граждан (7 из них уже привлекли к ответственности);
- прекращение деятельности более 1000 незаконных игровых заведений, которые «крышевали» прокуроры или полицейские;
- привлечение к ответственности владельцев 12 банков, которые украли у граждан 13 миллиардов гривен;
- отрытие более 1200 дел против коррупционеров,
- возврат в бюджет более 5 миллионов гривен.
«Для меня лучшей оценкой является письмо отца Екатерины Гандзюк… Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. И я иду. Иду для того, чтобы вернуться», — заявил он.
После этих слов генрокурор покинул зал Рады, не дождавшись вопросов от парламентариев.
Напомним, «ФАКТЫ» ведут прямую трансляцию внеочередного заседания Рады.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта (фото)
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт