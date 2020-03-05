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Рада отправила Рябошапку в отставку
Верховная Рада 263 голосами выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку. После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание парламента. Напомним, «ФАКТЫ» вели прямую трансляцию внеочередного заседания парламента.
Преставление на увольнение генпрокурора подал Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Список претензий озвучил народный депутат Максим Бужанский («Слуга народа»). Главным из них стало отсутствие реальных результатов деятельности ГПУ.
С недоверием согласились 179 представителей фракции монобольшинства (шестеро депутатов были против), все представители «Оппозиционной платформы-За життя», все депутаты групп «Довіра», «За будущее» и все внефракционные депутаты.
Против высказались депутаты фракции «Голос», а нардепы от «Батьківщини» и «Европейской солидарности» в полном составе воздержались.
Напомним, выступление генпрокурора в Раде ознаменовалось скандалом.
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