24.53 / 24.79 27.26 / 27.69
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада отправила Рябошапку в отставку

19:56 5 марта 2020 184
Рябошапку отправили в отставку
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада 263 голосами выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку. После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание парламента. Напомним, «ФАКТЫ» вели прямую трансляцию внеочередного заседания парламента.

Преставление на увольнение генпрокурора подал Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Список претензий озвучил народный депутат Максим Бужанский («Слуга народа»). Главным из них стало отсутствие реальных результатов деятельности ГПУ.

С недоверием согласились 179 представителей фракции монобольшинства (шестеро депутатов были против), все представители «Оппозиционной платформы-За життя», все депутаты групп «Довіра», «За будущее» и все внефракционные депутаты.

Против высказались депутаты фракции «Голос», а нардепы от «Батьківщини» и «Европейской солидарности» в полном составе воздержались.

Напомним, выступление генпрокурора в Раде ознаменовалось скандалом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Госпитализированного в Одесской области подростка проверили на коронавирус: озвучены результаты

Госпитализированного в Одесской области подростка проверили на коронавирус: озвучены результаты

ДТП на Новообуховской трассе

Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта (фото)

«Я ухожу, чтобы вернуться»: Рабошапка со скандалом покинул зал Рады

"Я ухожу, чтобы вернуться": Рябошапка со скандалом покинул зал Рады (видео)

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Путин и Эрдоган договорились по Сирии: что известно о встрече в Кремле

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер