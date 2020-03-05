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Спорт

Известный футболист, дебютировавший в сборной в матче с Украиной, заразился коронавирусом (фото)

22:26 5 марта 2020 402
Томас Каленберг
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший футболист сборной Дании, участник чемпионата мира-2010 Томас Каленберг был заражен коронавирусом, с которым в ряде стран борются необычным способом, и находится в изоляции, сообщает AP.

36-летний Каленберг, недавно вернувшийся из поездки в Амстердам, в прошлое воскресенье посетил поединок чемпионата Дании с участием «Брондбю» и «Люнгбю».

Футбольный клуб из Копенгагена уже сообщил, что контактировавшие с Каленбергом 13 сотрудников клуба, в числе которых защитник Жоэл Кабонго, ассистент тренера Мартин Ретов и генеральный директор Оле Палма, были помещены на домашний карантин.

В свою очередь, «Люнгбю» объявил, что три игрока клуба — Мартин Орнсков, Каспер Йоргенсен и Патрик да Силва, вступавшие в контакт с Каленбергом, также были изолированы от команды.

Кроме того, ФК «Брондбю» попросил связаться с клубом тех, кто пожимал руку, обнимал или сидел с заболевшим более 15 минут на расстоянии менее двух метров.

Отметим, что Томас Каленберг завершил карьеру три года назад. Кроме «Брондбю», он выступал за французские «Осер» и «Эвиан», а также за немецкий «Вольфсбург». За сборную Дании полузащитник провел 47 матчей, в которых забил пять мячей. Кстати, в составе национальной команды он дебютировал в 2003 году в товарищеском поединке против сборной Украины (1:0).

Томас Каленберг дебютировал в сборной Дании в матче с командой Украины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23-летняя иранка Ильхан Шейхи стала первой жертвой коронавируса в мировом футболе.

Фото Globallookpress.com

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