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Известный футболист, дебютировавший в сборной в матче с Украиной, заразился коронавирусом (фото)
Бывший футболист сборной Дании, участник чемпионата мира-2010 Томас Каленберг был заражен коронавирусом, с которым в ряде стран борются необычным способом, и находится в изоляции, сообщает AP.
36-летний Каленберг, недавно вернувшийся из поездки в Амстердам, в прошлое воскресенье посетил поединок чемпионата Дании с участием «Брондбю» и «Люнгбю».
Футбольный клуб из Копенгагена уже сообщил, что контактировавшие с Каленбергом 13 сотрудников клуба, в числе которых защитник Жоэл Кабонго, ассистент тренера Мартин Ретов и генеральный директор Оле Палма, были помещены на домашний карантин.
В свою очередь, «Люнгбю» объявил, что три игрока клуба — Мартин Орнсков, Каспер Йоргенсен и Патрик да Силва, вступавшие в контакт с Каленбергом, также были изолированы от команды.
Кроме того, ФК «Брондбю» попросил связаться с клубом тех, кто пожимал руку, обнимал или сидел с заболевшим более 15 минут на расстоянии менее двух метров.
Отметим, что Томас Каленберг завершил карьеру три года назад. Кроме «Брондбю», он выступал за французские «Осер» и «Эвиан», а также за немецкий «Вольфсбург». За сборную Дании полузащитник провел 47 матчей, в которых забил пять мячей. Кстати, в составе национальной команды он дебютировал в 2003 году в товарищеском поединке против сборной Украины (1:0).
Томас Каленберг дебютировал в сборной Дании в матче с командой Украины
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Фото Globallookpress.com
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