Украина

В Кривом Роге с подозрением на коронавирус госпитализировали сразу шестерых членов одной семьи

В Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали целую семью из 6 человек. Напомним, в Одессе попал в реанимацию 13-летний подросток.

Согласно данным медиков, первым заболел глава семейства, который 26 февраля вернулся из Италии. На данный момент симптомы проявились у беременной жены, трех детей и тещи.

В ближайшее время семью переведут в Криворожскую инфекционную больницу.

Тем временем в Краматорске (Донецкая область) госпитализировали местную жительницу, которая вернулась из Таиланда с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Отобранный у нее лабораторный материал направили на исследование в Киев, результаты будут известны ориентировочно в пятницу, 6 марта.

Напомним, в Черновцах госпитализированы уже 5 человек, у которых подозревают коронавирус COVID-19.

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