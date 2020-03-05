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В Кривом Роге с подозрением на коронавирус госпитализировали сразу шестерых членов одной семьи
В Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали целую семью из 6 человек. Напомним, в Одессе попал в реанимацию 13-летний подросток.
Согласно данным медиков, первым заболел глава семейства, который 26 февраля вернулся из Италии. На данный момент симптомы проявились у беременной жены, трех детей и тещи.
В ближайшее время семью переведут в Криворожскую инфекционную больницу.
Тем временем в Краматорске (Донецкая область) госпитализировали местную жительницу, которая вернулась из Таиланда с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Отобранный у нее лабораторный материал направили на исследование в Киев, результаты будут известны ориентировочно в пятницу, 6 марта.
Напомним, в Черновцах госпитализированы уже 5 человек, у которых подозревают коронавирус COVID-19.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»