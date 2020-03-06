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Происшествия

В Киеве Subaru впечатался в столб: погиб молодой парень (эксклюзивные фото)

6:55 6 марта 2020 40
ДТП на Воздухофлотском
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на пятницу, 6 марта, в столице произошло трагическое происшествие. Ранее сообщалось о резонансном ДТП, которое случилось в столице в четверг, 5 марта, на Новообуховском (Днепровском) шоссе.

Ночная авария случилась на перекрестке Воздухофлотского проспекта с улицей Авиаконструктора Антонова: в ней водитель Subaru BRZ потерял управление и оказался на встречной полосе.

Там его начало крутить, и машина на полном ходу врезалась задней частью в металлическую мачту освещения.

После этого автомобиль отбросило назад, на середину дороги. Фрагменты кузова, разлетелись на несколько десятков метров.

Предварительно, спорткар двигался от Севастопольской площади в сторону центра города. Наезд на опору оказался смертельным для 22-летнего пассажира.

Сам водитель получил сильный стресс и позже был отправлен на экспертизу.

Скорее всего, причиной этого трагического ДТП стало превышение скорости на мокрой дороге. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 5 марта, в селе Боронява, расположенном в Хустском районе Закарпатской области, произошло ДТП, в котором поезд снес на переезде микроавтобус с людьми.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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