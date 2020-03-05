Происшествия

В Закарпатье поезд снес на переезде микроавтобус с людьми: много пострадавших

В четверг, 5 марта, в селе Боронява, расположенном в Хустском районе Закарпатской области, произошло ДТП. За день до этого в Киеве случилась авария с участием сразу 10 авто.

Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, водитель микроавтобуса «Mercedes Benz» проигнорировал красный сигнал светофора и опущенный на переезде шлагбаум. Автомобиль выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Микроавтобус отбросило в кювет.

Водитель травм не получил, а вот пятеро его односельчан, находившихся в салоне, госпитализированы.

Ведется следствие, уже установлено, что водитель был трезв.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье поезд столкнулся с ассенизаторской машиной, в результате этого ДТП погиб отец шестнадцати детей.

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