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В Италии из кранов в жилых домах потекло вино вместо воды (видео)
Среди жителей итальянской деревни Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена возникла паника, когда из кранов в их домах вместо воды потекла странная пенящаяся жидкость красного цвета с фруктовым запахом. Оказалось, что это не что иное, как игристое вино Lambrusco Grasparossa, которое производят на местном винном заводе.
Как выяснилось, в погребе винного завода возникла техническая неисправность, в результате которой вино попало в трубы акведука.
Как пишет издание Daily Star, городские власти успокоили сограждан, заявив, что жидкость в кранах не представляет опасности для их здоровья.
Проблему уже устранили.
And yesterday we really laughed. We all needed to laugh. A day to remember. Wine is always the answer#wine #castelvetrodimodena #castelvetro #grasparossa #cantinasettecani #lambrusco pic.twitter.com/nOFT3WmA2R— Giorgia Mezzacqui (@GMezzacqui) March 5, 2020
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