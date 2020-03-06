Мир

В Италии из кранов в жилых домах потекло вино вместо воды (видео)

Среди жителей итальянской деревни Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена возникла паника, когда из кранов в их домах вместо воды потекла странная пенящаяся жидкость красного цвета с фруктовым запахом. Оказалось, что это не что иное, как игристое вино Lambrusco Grasparossa, которое производят на местном винном заводе.

Как выяснилось, в погребе винного завода возникла техническая неисправность, в результате которой вино попало в трубы акведука.

Как пишет издание Daily Star, городские власти успокоили сограждан, заявив, что жидкость в кранах не представляет опасности для их здоровья.

Проблему уже устранили.

Читайте также: Китаец рухнул вместе с автомобилем в реку через 10 минут после того, как сдал на права.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter