24.49 / 24.76 27.29 / 27.75
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Италии из кранов в жилых домах потекло вино вместо воды (видео)

9:25 6 марта 2020 453
Вино льется из крана в бокал
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Среди жителей итальянской деревни Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена возникла паника, когда из кранов в их домах вместо воды потекла странная пенящаяся жидкость красного цвета с фруктовым запахом. Оказалось, что это не что иное, как игристое вино Lambrusco Grasparossa, которое производят на местном винном заводе.

Как выяснилось, в погребе винного завода возникла техническая неисправность, в результате которой вино попало в трубы акведука.

Как пишет издание Daily Star, городские власти успокоили сограждан, заявив, что жидкость в кранах не представляет опасности для их здоровья.
Проблему уже устранили.

Читайте также: Китаец рухнул вместе с автомобилем в реку через 10 минут после того, как сдал на права.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жесткий карантин из-за коронавируса вводят еще в одной области Украины

Жесткий карантин из-за коронавируса вводят еще в одной области Украины

Агент Сугеррей

Террориста "Гиви" уничтожила СБУ: агент сделал сенсационное заявление (видео)

Гроссмейстер

Сыгравшего за сборную России украинского шахматиста нашли мертвым в Москве

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед — момент попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер