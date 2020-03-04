Мир

Китаец рухнул вместе с автомобилем в реку через 10 минут после того, как сдал на права (видео)

Шокирующий и одновременно курьезный случай произошел в китайском городе Цзуньи. Молодой человек по фамилии Чжан только что сдал экзамен на водительские права и гордо ехал по улицам, рассылая своим друзьям сообщения, в которых хвастался своим достижением. Читая ответные поздравления, китаец отвлекся от дороги и не туда свернул. Стараясь не сбить оказавшихся перед ним людей, Чжан занервничал, резко дернул руль и вместе с автомобилем полетел в реку на глазах у потрясенных прохожих. Как сообщает издание The Sun, это случилось через десять минут после того, как завершился экзамен.

По счастью, Чжану удалось выбраться из машины до того, как она затонула. Однако он вывихнул плечо и успел сильно замерзнуть в ледяной воде.

Позже машину вытащили из реки. Пока что непонятно, будут ли наказан Чжан. По закону штраф за использование водителем мобильного телефона составляет 200 юаней (около 30 долларов).

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом китайце, который выехал на новеньком внедорожнике из автосалона и на полном ходу врезался в дерево.





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