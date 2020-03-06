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Здоровье и медицина

Где в Киеве бесплатно обследовать легкие: в марте работает передвижной флюорограф

9:39 6 марта 2020 44
передвижной флюорограф
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В марте для киевлян снова организовали проверку на передвижном флюорографе, который будет по графику дежурить в четырех районах столицы.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, медицинский сервис доступен с 10:00 до 17:00 (техперерыв с 13:30 до 14:00). Все желающие могут после приема получить справку с результатами обследования или проконсультироваться с фтизиатром.

Медики считают своевременное обнаружение туберкулеза одним из основных критериев успешного лечения заболевания. Проверять легкие нужно периодически, и при такой диагностике, а также соблюдении правил лечения туберкулез можно одолеть. Выявив у пациента патологию, его направят на дополнительное обследование в профильные заведения столицы.

Флюорограф будет перемещаться по Киеву в марте:

10, 16 марта — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район), Киевская городская больница № 1;

18 марта — улица Васильковская, 35 (Голосеевский район), «Фтизиатрия»;

30 марта — улица Кисловодская, 20 (Деснянский район), амбулатория № 6 Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 (ЦПМСП);

31 марта — улица Автозаводская, 68 (Подольский район), Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у учительницы младших классов одной из львовских школ выявили открытую форму туберкулеза. А под Запорожьем 8-летняя девочка умерла от туберкулеза.

«ФАКТЫ» писали также, как известный иммунолог высказался о коронавирусе: «Надо не прятаться от него, а использовать резервы организма».

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