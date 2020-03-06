В пищеводе мужчины из Запорожской области обнаружили нож (фото)

Происшествия

В Каменке-Днепровской в больницу обратился необычный пациент — оказалось, что мужчина девять дней ходил с кухонным ножом в животе. Ранее едва не погибла девочка, которая проглотила заколку.

Как сообщает Z-City, мужчина с ножом в пищеводе непостижимым образом долгое время не обращался за помощью, а когда все-таки пришел в больницу, то пожаловался на боль в горле, затруднение глотания и харканье кровью. При этом он не смог назвать причину своего плохого самочувствия.

Рентген показал, что в пищеводе пациента находился нож, что шокировало врачей.

Из-за того, что транспортировка была слишком рискованной, операцию провели в местной больнице. В ней участвовали 15 врачей — нож удалось извлечь, но пациент умер.

Напоминаем, существуют эффективные советы, как отучить детей глотать посторонние предметы.

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