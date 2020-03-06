Спорт

Бывший нападающий «Ворсклы», «Черноморца» и «Олимпика» 37-летний Руслан Левига получил четыре года тюрьмы. Великобагачанский районный суд Полтавской области признал его виновным в совершении ДТП, в котором погиб бывший игрок сборной Украины по футболу Сергей Закарлюка (на фото), сообщает lb.ua.

Экс-футболиста молодежной сборной Украины взяли под стражу в зале суда и обязали выплатить по 200 тысяч гривен родителям погибшего (приговор может быть обжалован в течение 30 дней).

Напомним, что трагедия произошла 5 октября 2014 года недалеко от Полтавы. Футболисты ехали в автомобиле Mercedes-Benz C240 и врезались в военный грузовик МАЗ, который стоял на проезжей части с включенными аварийными и габаритными огнями. Левига, у которого экспертиза позже установила легкую степень опьянения, был водителем, а Закарлюка сидел на пассажирском сидении.

По версии следствия, смертельное ДТП случилось по вине Левиги. Сам экс-футболист свою вину не признал, заявив, что двигался со скоростью 80--90 км/час. Также Руслан утверждал, что причиной аварии стало то, что едущая перед ними машина резко сместилась влево, не включая поворотник, из-за чего он не успел среагировать на неподвижный грузовик.

Также экс-форвард отметил, что добровольно компенсировал 400 тысяч гривен вдове Закарлюки, а с его родителями не смог договориться. Просил амнистию и освобождение от наказания, поскольку у него несовершеннолетний ребенок.

Кстати, после смертельного ДТП Левига продолжал свою футбольную карьеру, выступая за ахтырский «Нефтяник-Укрнафту», а также за любительский клуб «Солли плюс» их Харькова. В 2018 году он отправился на оккупированную территорию Донецкой области, где успел поиграть в чемпионате так называемой «ДНР» за «Оплот Донбасса» и «Гвардеец».

В последние годы Руслан Левига играл в клубах так называемой «ДНР»

Что же касается любимца болельщиков Сергея Закарлюки, то он провел в профессиональном футболе около 500 матчей и забил 96 мячей (полузащитник выступал за «Днепр», столичные ЦСКА и «Арсенал», донецкие «Шахтер» и «Металлург», мариупольский «Ильичевец», а также за полтавские «Ворсклу» и «Полтаву»). В футболке сборной Украины игрок провел 10 поединков. Сергею Закарлюке было 38 лет…

Сергей Закарлюка похоронен на столичном Берковецком кладбище

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.

Фото ФК «Ворскла», ТСН



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter