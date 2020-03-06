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Как Дженнифер Лопес: Настя Каменских снялась для мужского глянца (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно рассказала о своей семейной жизни, украсила обложку мужского журнала XXL.
«Весна — это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии вы увидите эту яркую палитру настроений», — пообещала она своим поклонникам.
Отметим, что фото Насти достаточно скромные. Поклонники Каменских даже удивились. «Под Дженнифер Лопес косит», — решили они.
«С первого взгляда подумал, что Дженнифер Лопес», «Украинская Дженнифер Лопес», «Дженнифер Лопес в суд подаст», — пишут комментаторы, отмечая, что Каменских пора искать свой стиль, а не копировать других звезд.
Напомним, что ранее Каменских стала звездой мексиканского журнала Playboy.
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