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Настя Каменских снялась для Playboy (фото)

18:08 20 января 2020 353
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Настя Каменских (NK), впечатлившая своими формами в купальнике во время отдыха в Мексике, не только наслаждается отдыхом в этой стране, но и успевает работать. Она стала звездой мексиканского журнала Playboy. Об этом рассказала Настя на своей странице в Instagarm. Она не только позировала для популярного издания, но и дала интервью журналу для мужчин.

«А вот и мое новое интервью для Playboy Mexico. Я очень рада поделиться с читателями журнала моей историей. Рассказала, с чего началась история моей любви к латиноамериканской культуре, о моих песнях и коллаборациях… и еще много-много интересного», — заинтриговала Каменских, опубликовав одно из фото.

На сайте издания появились и другие снимки. Стоит отметить, что фото получились весьма целомудренными, обнажаться певица не стала.

«Я много раз была в Мексике в качестве туриста и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, особенно люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», — рассказала Настя в интервью, а также обещала вскоре представить премьеру — совместную с кубинским исполнителем Джейкобом Форевер (Jacob Forever) и молодым доминиканским певцом Джесси Франком (Jessy Frank).

Напомним, звездные супруги Потап и Настя Каменских не первый раз отдыхают в Мексике. Они наслаждаются отдыхом в теплой стране и работают над карьерой Насти в Латинской Америке. Ранее Настя впечатлила поклонников обнаженным фото — из одежды на ней был только цветок в волосах.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских вместе с Потапом стали судьями вокального шоу «Голос країни». Как прошел первый выпуск — читайте здесь.

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