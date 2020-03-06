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Первый заместитель Рябошапки решил уйти вместе с ним, — СМИ
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку вслед за своим шефом Русланом Рябошапкой. Об этом ZN.UA сообщило со ссылкой на Офис генпрокурора.
Временно исполняющим обязанности генпрокурора Рябошапка назначил Виктора Чумака.
Напомним, на внеочередном заседании Рады 5 марта генпрокурору выразили недоверие. «За» проголосовали 263 народных депутата. В т.ч. зеленые кнопки нажали все представители «Оппозиционной платформы-За життя», все депутаты групп «Довіра», «За будущее» и все внефракционные депутаты.
Против высказались депутаты фракции «Голос», а нардепы от «Батьківщини» и «Европейской солидарности» в полном составе воздержались.
На данный момент в качестве альтернативы Рябошапке в Офисе президента рассматривают кандидатуру заместителя главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...