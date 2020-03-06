Украина

Первый заместитель Рябошапки решил уйти вместе с ним, — СМИ

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку вслед за своим шефом Русланом Рябошапкой. Об этом ZN.UA сообщило со ссылкой на Офис генпрокурора.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Напомним, на внеочередном заседании Рады 5 марта генпрокурору выразили недоверие. «За» проголосовали 263 народных депутата. В т.ч. зеленые кнопки нажали все представители «Оппозиционной платформы-За життя», все депутаты групп «Довіра», «За будущее» и все внефракционные депутаты.

Против высказались депутаты фракции «Голос», а нардепы от «Батьківщини» и «Европейской солидарности» в полном составе воздержались.

На данный момент в качестве альтернативы Рябошапке в Офисе президента рассматривают кандидатуру заместителя главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter