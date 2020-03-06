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Пассажиров напугал взрыв в киевском метро: что произошло

12:02 6 марта 2020 685
Пассажиров напугал взрыв в киевском метро: что произошло
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве утром на горячую линию полиции поступило сообщение о взрыве в вагоне метро. Инцидент произошел на станции «Вокзальная».

По информации КП «Киевский метрополитен», в одном из вагонов взорвали петарду.

«Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции „Вокзальная“. Поезд снят в депо, работают правоохранители», — говорится в сообщении.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Напомним, ранее житель Чернигова получил два года тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции «Нивки» столичного метрополитена.

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