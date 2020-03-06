- 13:28 Беременную киевлянку вылечили от рака щитовидной железы
- 13:18 Кому не удастся отдохнуть: гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака
- 13:14 Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные
- 12:55 Как отключить отопление: киевлянам предложили не переплачивать за тепло
- 12:40 Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым
- 12:35 Некому отдавать долги: судебные приставы потеряли Анастасию Заворотнюк
- 12:26 В СБУ отреагировали на сенсацию о своей причастности к ликвидации террориста «Гиви»
- 12:23 Курс доллара снизился: надолго ли
- 12:15 «Веселая камасутра для малышей»: британку шокировала детская книжка в приемной врача
- 12:02 Пассажиров напугал взрыв в киевском метро: что произошло
- 11:58 В Украине на коронавирус проверяют девять человек
- 11:50 Первый заместитель Рябошапки решил уйти вместе с ним, — СМИ
Пассажиров напугал взрыв в киевском метро: что произошло
В Киеве утром на горячую линию полиции поступило сообщение о взрыве в вагоне метро. Инцидент произошел на станции «Вокзальная».
По информации КП «Киевский метрополитен», в одном из вагонов взорвали петарду.
«Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции „Вокзальная“. Поезд снят в депо, работают правоохранители», — говорится в сообщении.
В настоящее время станция работает в штатном режиме.
Напомним, ранее житель Чернигова получил два года тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции «Нивки» столичного метрополитена.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт